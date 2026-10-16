Fico: Szlovákia és Magyarország kimarad Ukrajna újabb finanszírozásából
Szlovákia és Magyarország nem vesz részt az Ukrajna finanszírozására tervezett új mechanizmusban, ugyanakkor nem akadályozza meg azokat az uniós tagállamokat, amelyek pénzügyi támogatást nyújtanának Kijevnek – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök az Európai Tanács brüsszeli csúcstalálkozóját követően.
A szlovák kormányfő újságíróknak elmondta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a találkozón további 70 milliárd eurót kért Ukrajna számára 2027-re. Fico szerint az összeg jelentős részét fegyverbeszerzésre, a fennmaradó hányadát pedig az ukrán állam működésének finanszírozására fordítanák.
A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy Szlovákia, Magyarország és Csehország a korábbi, 90 milliárd eurós hitelmechanizmusban sem vett részt.
„Ha hitelt akarnak nyújtani Ukrajnának, megtehetik. De legalább két ország nem vesz részt ebben a pénzügyi mechanizmusban”
– fogalmazott Fico, Szlovákiára és Magyarországra utalva.
Fico a kétoldalú együttműködést hangsúlyozta
A szlovák kormányfő ugyanakkor azt állította, hogy országa más területeken szolidaritást vállal Ukrajnával. Elmondása szerint november 5-én közös kormányülést terveznek a két ország részvételével, és reméli, hogy az ukrán fél megerősíti az időpontot.
A tervezett egyeztetésen többek között az iskolák, az úthálózat fejlesztése, az energiarendszerek összekapcsolása, a határon átnyúló közlekedési kapcsolatok bővítése és más közös projektek kerülnek napirendre.
Fico a brüsszeli csúcstalálkozó kapcsán azt is kifogásolta, hogy megítélése szerint a vezetők nem helyeztek kellő hangsúlyt a béketárgyalásokra.
„Ma a béke szó sem hangzott el”
– jelentette ki.
A szlovák miniszterelnök azt mondta, nem támogatja sem Ukrajnát, sem Oroszországot a háborúban, és béketárgyalásokat tart szükségesnek. Hozzátette: nem kíván részt venni olyan mechanizmusokban, amelyek szerinte a háború elhúzódását segítik, ugyanakkor Oroszország javára sem tesz engedményeket.
„Kérem, ne követeljék tőlem, hogy támogassam a háborút”
– fogalmazott Robert Fico.
Forrás: babel.ua
Nyitókép: korábbi felvétel, MTI/EPA/Zuzana Gogova