Román külügyminiszter: szolidárisak vagyunk Ukrajnával

Románia szolidáris Ukrajnával a szombatra virradóra Kijevre és az ország más régióira mért orosz légicsapások miatt – írta Oana Toiu román külügyminiszter szombaton az X közösségi oldalon.

A román külügyi tárca vezetője bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Románia kiáll Ukrajna mellett az ukrán energetikai infrastruktúrát, iskolákat és lakóövezeteket ért orosz légicsapások miatt. Emlékeztetett, hogy a támadásoknak több tucat sérülje van, és a támadások nyomán az ukrán főváros jelentős része fűtés nélkül maradt a tél kellős közepén, karácsonykor.

Oana Toiu úgy értékelt, hogy a szombatra virradóra történt légicsapások annak a „terrorkampánynak” a része, melyet Oroszország az ukrán civilek ellen folytat. Emlékeztetett ugyanakkor, hogy Románia támogatja Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és területi egységét.

A román külügyminiszter arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió és Ukrajna vezetői a béke megteremtésén dolgoznak, Oroszország erre azzal válaszol, hogy nőket, gyerekeket és egész családokat „gyilkol és tart terror alatt”.

Oana Toiu bejegyzésében arra reagált, hogy Oroszország szombatra virradóra rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet és Ukrajna más régióit.

