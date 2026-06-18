Rutte szerint a NATO számíthat az Egyesült Államokra egy esetleges háborúban

„Egy esetleges háborús helyzetben az Egyesült Államok a lehető legnagyobb mértékben mozgósítaná katonai képességeit a NATO védelmében” – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár Brüsszelben. Hozzátette ugyanakkor, hogy az európai szövetségeseknek egyre nagyobb szerepet kell vállalniuk a közös védelemben, mivel Washington több hadszíntéren is érdekelt.

A szövetséges államok védelmi minisztereinek tanácskozására érkezve, Rutte kiemelte: a tervezés során azonban most figyelembe kell venni, hogy az amerikai hozzájárulás valamivel kisebb lesz, mint korábban. „Ezt a hiányt az európai országok jelenleg töltik ki. Ennek egy része már megtörtént, más része folyamatban van, és összességében jó helyzetben vagyunk” – tette hozzá.

Hangsúlyozta: a NATO-erőmodell elsősorban tervezési eszköz, amelynek keretében figyelembe kell venni, hogy Washington több hadszíntéren is jelen van, ezért valamelyest mérsékelnie kellett hozzájárulását.

Közölte, hogy az Egyesült Államok korábban már jelezte a csökkentést, amely azonnali hatályú, ugyanakkor ennek következményeit az európai szövetségesek fokozatosan ellensúlyozzák.

Az ukrajnai helyzetről szólva azt mondta, hogy Kijev továbbra is eredményesen védekezik, miközben az orosz hadsereg havi szinten 30-35 ezer főt veszít.

Kiemelte, hogy a szövetségesek folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ukrajna megkapja a harc folytatásához és a városok, valamint a létfontosságú infrastruktúra védelméhez szükséges fegyverrendszereket és légvédelmi eszközöket.

Rutte külön megköszönte az Egyesült Államoknak, hogy továbbra is biztosítja a Patriot légvédelmi rendszerek elfogórakétáit, amelyek kulcsfontosságúak Ukrajna számára.

A főtitkár szerint az Egyesült Államoknak számolnia kell azzal, hogy egyszerre több hadszíntéren is helyt kell állnia, ezért a NATO tervezésében egyértelműen rögzíteni kell, milyen erőforrásokra lehet számítani.

Donald Trump amerikai elnök szerepéről szólva Mark Rutte azt mondta: az elnök sokat tett Ukrajnáért, mivel tavaly februárban újraindította a párbeszédet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború lezárása érdekében. Hangsúlyozta, hogy az Ukrajnának nyújtott kulcsfontosságú katonai támogatás ,köztük a Patriot-rendszerekhez szükséges elfogórakéták szállítása, amerikai döntések nyomán valósul meg, európai és kanadai finanszírozással.

Az amerikai védelmi miniszterről szólva a NATO-főtitkár úgy fogalmazott, Pete Hegseth „nagy barátja a szövetségnek”. Tavaly februárban világossá tette, hogy az Egyesült Államok teljes mértékben elkötelezett a NATO mellett, ugyanakkor elvárja, hogy Európa és Kanada költségvetési szempontból közelítsen az amerikai szinthez„ – mondta.

Rutte emlékeztetett arra, hogy az európai országok és Kanada 2025-ben több mint 90 milliárd dollárral költenek többet védelemre, mint egy évvel korábban, ami csaknem 20 százalékos növekedést jelent.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a tanácskozásra érkezve elmondta: a NATO-nak ismét valódi katonai szövetséggé kell válnia, amely képes az elrettentésre és vezető szerepet vállal Európa hagyományos védelmében.

A tárcavezető szerint a hidegháború utáni időszakot követően a szövetségnek ismét „keményvonalas” katonai szövetséggé kell válnia, amely valódi katonai képességekkel rendelkezik, képes az elrettentésre az európai kontinensen, és meghatározó szerepet játszik Európa hagyományos védelmében.

Hangsúlyozta, hogy a hágai NATO-csúcstalálkozón számos kötelezettségvállalás született, amelyek végrehajtásában több tagállam előrelépést tett, ugyanakkor egyes országoknak még növelniük kell erőfeszítéseiket.

„Erről őszintén fogunk beszélni, négyszemközt és nyilvánosan egyaránt. Úgy gondolom, fontos hogy a barátok őszinték legyenek egymással és segíteniük kell egymást abban, hogy megfeleljenek a feladatoknak” – mondta.

Hegseth kiemelte, hogy a Trump-kormányzat nem csupán szavakban, hanem tettekben is bizonyítja elkötelezettségét. Emlékeztetett arra, hogy a 2027-es pénzügyi évre az Egyesült Államok 1500 milliárd dolláros védelmi beruházást tervez, amely szerinte egyértelmű üzenetet küld a világnak.

Mint mondta, az amerikai kormányzat célja a katonai képességek fejlesztése, a védelmi ipari bázis megerősítése és a „szabadság arzenáljának” kiépítése, amely elsősorban az Egyesült Államok és érdekeinek védelmét szolgálja, ugyanakkor a NATO és a szövetséges országok biztonságát is erősíti.

A védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi fenyegetésekre nem elegendő pusztán reagálni vagy beszélni róluk, hanem határozott cselekvésre van szükség.

Nyitókép: MTI/korábbi felvétel

hirado.hu

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