Scholz és Macron szerint elhúzódhat a háború

Olaf Scholz német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő is az Oroszország Ukrajna elleni háborújának elhúzódására figyelmeztetett pénteken az 59. Müncheni Biztonsági Konferencián (MSC).

A világ legrangosabb biztonságpolitikai fórumán a német kancellár kiemelte, hogy folytatni kell Ukrajna támogatását fegyverekkel, „amíg csak szükséges”, ugyanakkor meg kell őrizni az egyensúlyt Ukrajna lehető legnagyobb mértékű támogatása és a háború „nem szándékolt kiszélesedésének” elkerülése között. A német kormány változatlanul ezt az irányvonalat képviseli, és mindig egyezteti döntéseit partnereivel – mondta.

Olaf Scholz tévedésnek nevezte, hogy a fegyverszállítások meghosszabbítják a háborút. Az összefüggés fordított, Ukrajna támogatása azt szolgálja, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök minél gyorsabban belássa, hogy „imperialista” törekvései nem járnak sikerrel. Ez adhat esélyt a háború befejezésére és „az orosz hódító csapatok visszavonulására” – mondta.

Mindezzel együtt „bölcs” dolog „hosszú háborúra” készülni, és nemcsak Ukrajna önvédelmi képességét kell megerősíteni – fejtette ki a német kancellár, aláhúzva, hogy tartósan a hazai összetermék (GDP) 2 százalékára emelik a védelemre fordított német költségvetési forrásokat,

Emmanuel Macron azt mondta, az Ukrajna mellett kiálló országok hitelességének érdekében „készen állunk egy elhúzódó konfliktusra”. Aláhúzta, hogy „nem jött el a párbeszéd ideje”, egyelőre arra kell törekedni, hogy Ukrajna képessé váljék a saját feltételeinek megfelelő körülményeket teremteni a békekötéshez.

Ezért fokozni kell a nyugati fegyveres támogatást, hogy az ukrán csapatok „ellentámadásba lendüljenek” – mondta a francia államfő.

A német kancellárhoz hasonlóan a francia államfő is hangsúlyozta, hogy Oroszország nem zárhatja győzelemmel az Ukrajna elleni háborút. Kifejtette, hogy Vlagyimir Putyin máris kudarcot vallott, méghozzá négyszeresen. Nem vált be az a számítása, hogy csapatai gyorsan lerohanják és elfoglalják Ukrajnát, és mindenki számára világossá vált, hogy nem legitim, hanem „neo-kolonialista” háborút folytat, amelyben ráadásul olyan „neo-maffiaállami” eszközöket használ, mint a Wagner magánhadsereg. Továbbá az orosz elnök szándékával szemben a NATO nem gyengül, hanem két új taggal bővül, és Putyin kudarca az is, hogy az Ukrajna elleni támadással nem erősíti, hanem rombolja hazája tekintélyét – emelte ki Emmanuel Macron.

