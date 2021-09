Szükség van a kettős álampolgárság engedélyezésére Ukrajnában, mert ez erősíti az országot – jelentette ki Denisz Smihal miniszterelnök a keddi sajtótájékoztatóján.

A kormányfő kizárta ugyanakkor ennek lehetőségét az Ukrajna által agresszornak minősített Oroszországgal. Kifejtette, hogy személyes véleménye szerint a kettős állampolgárság a civilizáltság jele.

“Sok civilizált országban ez elfogadott norma. Természetesen ennek nyitottnak és átláthatónak kell lennie. A kettős állampolgárság viszont agresszor országgal nem megengedett (…) Az én álláspontom az, hogy legyen kettős állampolgárság. Ez erősíteni fog minket”

– idézte Smihalt az Ukrajinszka Pravda című hírportál.



A miniszterelnök rámutatott arra is: jelentős számú ukrán él külföldön, és közülük sokan szeretnének ukrán útlevelet úgy, hogy közben más országok állampolgárságával rendelkeznek. Hozzátette, hogy ennek rendezésére jelenleg több törvényjavaslat is van a parlament előtt.



Az Ukrajinszka Pravda emlékeztetett arra, hogy Volodimir Zelenszkij elnök két héttel ezelőtti egyesült államokbeli látogatása alatt, a Stanford Egyetemen mondott beszédében kijelentette: támogatja a kettős állampolgársággal kapcsolatos jogszabályok elfogadását Ukrajnában. Úgyszintén hozzáfűzte ugyanakkor, hogy Oroszország agressziója miatt “e kérdés megközelítése nem lehet univerzális”.



Ukrajnában jelenleg az alkotmány nem ismer el csakis egyetlen állampolgárságot, az ukránt. A kettős, illetve többes állampolgárság engedélyezése ugyanakkor az utóbbi időben többször is felvetődött. Dmitro Kuleba külügyminiszter márciusban kijelentette, hogy Ukrajna liberális kettős állampolgársági politika elfogadását tervezi, de ebből kizárná az általa agresszornak minősített Oroszországot, továbbá korlátozná bizonyos tisztségek betöltését is kettős állampolgárok számára.

“Dolgozunk a (parlamenti) képviselőkkel a vonatkozó jogszabályi változtatásokon. Van viszont egy kivétel, ez az agresszor állam, amellyel szó sem lehet semmiféle kettős állampolgárságról. Azt tervezzük, hogy megengedjük a kettős állampolgárságot az európai uniós és más baráti országokkal”

– mondta a miniszter.



Tavaly Zelenszkij már benyújtott egy törvényjavaslatot a kettős állampolgárság lehetővé tételéről, ám ezt végül napirendre se tűzte a parlament. A törvényhozás szakértői ugyanis arra a következtetésre jutottak, hogy az alkotmány módosítása nélkül, pusztán törvényi szinten ez a kérdés nem rendezhető.



Egyes elemzők szerint nincs kizárva, hogy engedélyezik ugyan a kettős állampolgárságot Ukrajnában, de akár választott helyhatósági képviselői tisztségek is bekerülhetnek a tiltott posztok közé, s ez érintené a kárpátaljai magyarokat, akik között vannak kettős állampolgárok.

