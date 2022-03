Szijjártó: egy légtérzár létrehozása légiháborút jelentene

A magyar kormány álláspontját ismertette Szijjártó Péter az ENSZ Emberi jogi Tanácsában március 23-án.

“Itt és most, az ENSZ Emberi jogi Tanácsában is szeretném világossá tenni, hogy mi kötelességünknek tekintjük minden erőnkkel megakadályozni, hogy ez a háború Ukrajna határain átterjedjen. Sajnos a héten veszélyes javaslatok kerültek a különböző nemzetközi szervezetek napirendjére: egyre többen javasolják az Ukrajna feletti légtérzár létrehozását, valamint a békefenntartónak nevezett szárazföldi csapatok küldését az országba. Beszéljünk világosan. Egy légtérzár létrehozása légiháborút jelentene, mivel ezzel a nyugati szövetséges harci repülőgépek közvetlen konfliktusba kerülnének az orosz légierővel. Béke híján pedig a szárazföldi csapatok beküldése is csak az összeütközés lehetőségét alakítaná ki, még akkor is, ha a katonák békefenntartó szándékkal érkeznének. Ezen javaslatok mindegyike tehát új dimenziót nyit a háború továbbterjedésének kockázata tekintetében, ez ellen pedig nekünk fel kell lépnünk. Magyarország minden olyan javaslatot ellenez, amely magában hordozza annak a kockázatát, hogy emberek további millióinak kerüljön veszélybe a békés és biztonságos élethez fűződő joga.”

Olvashatjuk a klügyminiszter Facebook-oldalán posztolt közleményében.