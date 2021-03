Szijjártó: mindig ki fogunk állni a magyar nemzeti közösségek jogaiért

Magyarország nem tekinti Oroszországot az ország területét érintő közvetlen biztonsági fenyegetésnek, ugyanakkor érti és tiszteletben tartja azt, hogy a NATO más tagországai e tekintetben másként gondolkodnak – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Brüsszelben, a NATO-tagországok kétnapos külügyminiszteri ülését követően.

Szijjártó Péter magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, Magyarország elkötelezett NATO-tagként midig is szolidáris volt a szövetségeseivel. Hozzájárult ahhoz, hogy a NATO megerősítő intézkedéseket hajtson végre a keleti szárnyán, és hozzájárult a balti országok biztonságához.



Kijelentette azt is, hogy mivel Magyarország szolidáris a szövetségeseivel, elvárja, hogy a szövetségesek is szolidárisak legyenek vele akkor, amikor Ukrajnában a magyar nemzeti közösség jogainak szisztematikus és súlyos megsértése zajlik.



“Nekünk a nemzeti közösségek a külpolitika szívét és lelkét jelentik. Mindig is ki fogunk állni a magyar nemzeti közösségek jogaiért, teljesen függetlenül e közösségek létszámától” – fogalmazott.



A miniszter elfogadhatatlannak nevezte, hogy a magyar közösségnek több területet érintően is több joga volt a szovjet időkben, mint amit a mostani jogszabályok biztosítanak számára. Magyarország nem fogja elfogadni azt sem, hogy a nemzetiségi kérdések kétoldalú ügyet jelentenének, ugyanis nemzetközi szabványok és NATO-megállapodások rögzítik a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartási kötelezettségét – húzta alá.



A külgazdasági és külügyminiszter kijelentette azt is, hogy Magyarország sosem fogja elfogadni az oroszok ukrajnai jelenlétére való hivatkozást magyarázatként a magyar nemzeti közösség jogainak megsértésére.



A kárpátaljai magyarok nem tehetnek arról, hogy milyen folyamatok zajlanak Ukrajna keleti részén – húzta alá. Magyarország azt várja a szövetségesektől, hogy tegyék világossá Ukrajna számára, hogy a NATO-val való szorosabb együttműködés előfeltétele a vállalt kötelezettségek teljesítése, amelyek között a kisebbségi jogok védelme is szerepel – tette hozzá.



Forrás: MTI