Szijjártó: segítjük Ukrajnát mezőgazdasága újraindításában

Szijjártó Péter New Yorkban az ENSZ Biztonsági Tanácsában, továbbá a Nemzetközi Migrációs Felülvizsgálati Fórumon is felszólal és gazdasági, politikai partnerekkel is tárgyal.

A külügyminiszter az M1 tudósítójának elmondta, hogy a fentebbi felszólalások előtt két fontos amerikai vállalat vezetőivel találkozik és tárgyal. Az amerikai beruházói közösség továbbra is a második legnagyobb befektető Magyarországon, mintegy 1700 amerikai vállalat járul hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez, és jelentős szerepük volt a rekordnak számító első negyedéves 8,2 százalékos növekedésben is.

Az Arconic alapvetően az autóipar számára szállít fémalkatrészeket és Székesfehérváron 2400 embert alkalmaz, és most további beruházásokról tárgyalnak. A Becton Dickinson a világ egészségiparának egyik vezető vállalata, mintegy 1600 embert alkalmaz Magyarországon. Nemrégiben egy 55 milliárdos beruházást hajtottak végre, és ennek beüzemelése jelenleg is zajlik.

Az energiaellátás biztonsága továbbra is prioritás

Szijjártó Péter elárulta, hogy török kollégájával is egyeztet, hiszen déli irányból 10 millió köbméternyi gáz érkezik Magyarországra, ezzel elősegítve hazánk energiabiztonságát. A török partner az egyik legfontosabb ország a hazai földgázellátásban. A török, bolgár és szerb szállítások stabilitása létfontosságú hazánk számára.

Tárgyal még Bosznia-Hercegovina miniszterelnökével is. Kijelentette, hogy Bosznia-Hercegovina stabilitása már csak a földrajzi közelség és a nemzetbiztonsági helyzet miatt is fontos Magyarország számára. Szijjártó elmondta, hogy a guatemalai és az Fülöp-szigeteki külügyminiszterekkel is tárgyal.

A migráció kiváltó okait kell megszüntetni

Emlékeztetett: 2018-ban hatalmas viták zajlottak egy globális migrációs paktumról, amely azt mondta volna ki, hogy a migráció jó dolog, ösztönözni kell. Magyarország szerint a migráció veszélyes, a tömeges migráció bajt hozott Európára, láthatjuk a megnövekedett terrorfenyegetettséget és a párhuzamos társadalmak kialakulását. Világosan látszik, hogy nekünk, magyaroknak a migrációval kapcsolatban igazunk volt.

„A migrációt nem inspirálni kell, hanem a migrációt meg kell állítani”

– fogalmazott Szijjártó.

A legalapvetőbb emberi jogok egyike, hogy az emberek biztonságban élhessenek a hazájukban, ezért a migráció kiváltó okait kell megszüntetni. A migráció nem alapvető emberi jog, ugyanis itt arról van szó, hogy több biztonságos országon mennek keresztül gazdasági szempontok miatt.

Ma ennek a felülvizsgálata zajlik és a külügyminiszter biztosított arról, hogy ismertetni fogja a hazai helyzetet ebben a tekintetben: a migrációs nyomás növekedik, 2016 óta nem volt ekkora. Tavaly 130 ezer illegális migránst állítottunk meg, idén pedig már 65 ezernél tartunk az év felénél. Ezt a nyomást nem inspirálni kell, hanem meg kell szüntetni az okait. Magyarország büszke arra, hogy 2018-ban nemet mondott a globális migrációs paktumra és az idő a magyar álláspont helyességét igazolja.

Élelmiszerválság fenyeget

Az ENSZ BT ülésén az élelmezésbiztonság lesz a téma, ez pedig a háború konfliktussal is összefügg. Ukrajna és Oroszország a világ legnagyobb gabonaexportőrei közé tartozik, és a háború egyértelműen befolyásolja ezt. Világosan látszik, hogy

a kevesebb export hatalmas hatással lesz a világ azon részeire, amelyek egyébként is nehézségekkel néznek szembe,

és akár oda is vezethet, hogy a szélsőséges ideológiák törnek utat maguknak, újra megjelenik a terrorizmus és migrációs hullámot is indíthat.

Magyarországnak két szempontból is biztonsági kockázat a háború: egyrészt mert a szomszédjában zajlik, másrészt közvetetten az esetleges migrációs hullámok megindulása miatt. Magyarország minden rendelkezésre álló eszközzel segíti Ukrajnát mezőgazdasága újraindításában, nem csak humanitárius segítséget nyújtunk. Amennyiben nem kap elég támogatást az ukrán mezőgazdaság, akkor a világnak nagyon komoly élelmiszer-ellátási problémákkal kell szembesülnie – hívta fel a figyelmet.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: M1