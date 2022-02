Szijjártó: sikeres volt a kijevi evakuáció

Már biztonságban van az a 35 személy, akiket a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) szervezésében evakuációs akció keretében menekítenek ki Ukrajnából – mondta el Szijjártó Péter miniszter szombaton este Facebook-videójában.

A tárcavezető New Yorkban tárgyalt az ENSZ vezetővel, ezt követően videóban számolt be tárgyalásairól, valamint az evakuációs akció sikeréről.

Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy Kijevben sok magyar diplomata, családtagjaik, valamint civilek tartózkodtak nehéz körülmények között. Pénteken született meg a döntés, hogy a KKM szervezésében nemzetközi evakuációs konvojt indítanak magyar vezetéssel.

A miniszter szombaton már arról tudott beszámolni, hogy 35 személy evakuációját sikeresen végrehajtották, a konvoj biztonságban megérkezett az ungvári főkonzulátusra.



Elmondása szerint a 35 személyből 24-en a nagykövetség dolgozói, diplomaták és családtagjaik, köztük gyerekek, ketten az MTVA újságírói, ketten pedig civil magyar állampolgárok. A konvoj elhozta az EBESZ és az Európa Tanács kijevi irodájának hét alkalmazottját is, mivel a nemzetközi stábok segítséget kértek Magyarországtól az evakuációhoz.

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint a konvoj Ungvárról ukrán rendőri felvezetéssel jut el a magyar határra, ahol a nagykövetség, az ukrán határőrség és a magyar rendőrség segíti őket, hogy belépjenek Magyarország területére. A határtól a KKM járműveivel jutnak el Budapestre, illetve a szükséges helyszínre.

A miniszter kiemelte: az evakuált személyeket immár biztonságban levőknek tudhatjuk, egyben leszögezte: jó döntés volt az evakuációs konvoj megszervezése.



A miniszter beszámolt arról is, hogy New Yorkban az ENSZ vezetőivel tárgyalt, támogatásukat kérve, hogy Magyarország közvetlen közelében újra béke legyen. A találkozókon hangoztatta, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek az az érdeke, hogy a háború érjen véget. Az ENSZ közgyűlési elnöke és a főtitkárhelyettese egyaránt ígéretet tett, hogy közbenjárnak abban, hogy az ukrán és az orosz fél tárgyalóasztalhoz üljön – tájékoztatott Szijjártó Péter.

Forrás: MTI