Szilágyi Péter: anyanyelven tanulni nem privilégium, hanem alapjog

Anyanyelven tanulni nem privilégium, hanem alapjog – jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a felvidéki Bátkán, ahol beszédet mondott a Szlovákiai Magyar Iskolák XXV. Országos Tanévnyitó Ünnepségén szombaton.

„A mai nap annak is bizonyítéka, hogy mi, akik ma itt vagyunk, mindannyian egyetértünk abban, hogy a gyermekek számára csakis az anyanyelvi oktatás képes megnyitni azokat a kapukat, amelyek egy sikeres jövő reményét rejtik maguk mögött” – hangsúlyozta Szilágyi Péter. Hozzáfűzte: Magyarország kormánya hisz abban, hogy anyanyelven tanulni nem privilégium, hanem alapjog.

Elmondta: Magyarország kormánya az elmúlt másfél évtizedben kiemelt figyelmet fordított a határon túli fiatalok magyar nyelvű oktatására és nevelésére az óvodától egészen a felsőoktatásig. Ezzel évente 300 ezer – köztük 49 ezer felvidéki – magyar gyermek számára tette lehetővé, hogy anyanyelvén tanulhasson.

Hozzátette: emellett évente 100 ezer forint összegű oktatási-nevelési támogatással is segítették azokat a magyar családokat, akik a magyar oktatást választották gyermekeik számára, s ez a támogatás az idén ősszel is meg fog érkezni.

A helyettes államtitkár rávilágított: a magyar kormány célja, hogy tovább erősítse a külhoni magyar intézményrendszert, és ezért a tervei közt szerepel a pedagógusigazolványok kiadásának egységesítése, hogy a külhonban magyarul oktató pedagógusok – anyaországi társaikhoz hasonlóan – számos kedvezményben részesülhessenek. Pedagógusok nélkül ugyanis nincs magyar oktatás, magyar oktatás nélkül pedig elképzelhetetlen a magyarság jövője – szögezte le.

