Szili Katalin: minden magyar számít

Minden magyar számít – mondta a kormány számára legfontosabb alapelvként Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó szombaton Nyíregyházán, a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány konferenciáján tartott előadásában.

Kifejtette: „ebben benne van az is, hogy mi számítunk mindenkire, aki a világban bárhol él, ugyanakkor a világban bárhol él magyar, ők is számíthatnak ránk”. Nemcsak közösségben, hanem egyénenként is, hiszen a kormány nemcsak erkölcsi, hanem anyagi támogatással is segíti a magyar közösségeket, fiatalokat a nyelv, a kultúra és a magyar hagyományok elsajátításában – mondta.

Szili Katalin hozzátette, „ez adja az identitásunkat, azt az önazonosságot, amely alapján azt mondjuk, hogy magyarok vagyunk, hiszen gondolkodásunkban, nyelvünkben, kultúránkban ez az, ami összeköt bennünket”.

A miniszterelnöki főtanácsadó hangsúlyozta, a kormány számára kiemelten fontos a szülőföldön élés és boldogulás biztosítása is.

Az alaptörvényt idézve kiemelte,

Magyarország felelősséget visel a határon kívül élő magyarságért, hogy megőrizze „a részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét, önazonosságunk védelme az állam alapvető kötelessége”.

Közölte: Magyarország elősegíti a határon túl élő közösségei fennmaradását, fejlődését, támogatja a magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, emellett egyéni és közösségi jogaik érvényesülését.

Szili Katalin elmondta, a magyar alaptörvény része az is, hogy az országban élő nemzeti kisebbségek államalkotó tényezők, ez viszont a környező országok közül csak Szlovénia és Szerbia alkotmányában van benne. Ilyen alapon nincs meg az a fundamentum, hogy a nemzeti kisebbségek egyenlő polgárokként szerepeljenek – jelezte.

A miniszterelnöki főtanácsadó elmondta, a kormány 2011-ben fogadta el a nemzetpolitika stratégiai kereteiről azt a dokumentumot, amelynek egyik fontos tétele, hogy „Magyarország támogatja a külhoni magyar közösségek területi és/vagy személyi elvű autonómiáját”.

Hozzátette, román politikusok állításaival szemben tévedés, hogy a magyar kormány etnikai autonómiát szeretne. Mindig is azt kommunikálták, hogy ott, ahol tömbben élő magyarság van és többségben van a magyarság – ahogy Székelyföldön -, lehetne területi autonómiát biztosítani – mondta a főtanácsadó.

Kárpátalján egy 2017-es felmérés szerint a magyar nemzetiségűek száma 131 ezer lehet, ennek alapján a magyarok száma a 2001-es népszámláláshoz képest 21 ezerrel, tehát 13,7 százalékkal csökkent – ismertette a főtanácsadó.

Zachar Péter Krisztián, az alapítvány kuratóriumi elnöke az MTI-nek elmondta, harmadik alkalommal szervezték meg a konferenciát, amelyre összehívták azokat a keresztény ökumenikus civil szervezeteket, amelyek célja, hogy helyben erősítsék a hitéletet a Kárpát-medencében, és a magyar megmaradást szolgálják.

Forrás: MTI

Nyitókép: Szili Katalin. Forrás: MTI/Balázs Attila