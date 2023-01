Szili Katalin: továbbra is támogatjuk a kárpátaljai közösségeket

Szeretném továbbra is támogatásunkról biztosítani az itteni közösségeket. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik a szülőföldjükön maradnak, és ott próbálják túlélni ezt az időszakot – mondta beszédében dr. Szili Katalin, határon túli autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott Beregszászban, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) által rendezett Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott rendezvénysorozaton január 19-én.

„Azért is jöttem örömmel, mert szerettem volna az Önök, a Ti szemetekbe nézni, és személyesen elmondani azt, hogy köszönettel tartozom a kiállásukért, köszönöm azt, hogy még most is őrzik/őrzitek azt, ami a miénk, ami a közös: az identitásunkat, nyelvünket, kultúránkat. Köszönöm mindazt, amit egymásért is tesztek/tesznek. Szeretném egyúttal kifejezni mérhetetlen szolidaritásunkat mindannyiunkért, az egész magyarságért, a Kárpát-medencében, a diaszpórában, bárhol a világban”