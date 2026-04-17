Szkibickij: Oroszország szeptemberig az egész Donyec-medencét meg akarja szállni

Oroszország új szárazföldi offenzívára készül Ukrajna délkeleti részén, és szeptemberig az egész Donyec-medencét el akarja foglalni – jelentette ki Vadim Szkibickij, az ukrán katonai hírszerzés főnöke a Financial Timesnak adott interjújában, amelyet az Ukrinform állami hírügynökség ismertetett pénteken.

A hírszerző tiszt szavai szerint Moszkva havonta mintegy hatvan Iszkander rakétát gyárt, és növelte az indítóállások számát is, miközben Ukrajnának nincs elegendő korszerű légvédelmi rendszere – mint például az amerikai Patriot – ahhoz, hogy az egész országot megvédhesse.

Arra is figyelmeztetett, hogy a létfontosságú infrastruktúra, különösen az energetikai létesítmények súlyos károkat szenvedtek az orosz légicsapások következtében a télen, és továbbra is rendkívül sebezhetőek Moszkva támadási taktikájának folyamatos fejlesztése miatt.

Szkibickij úgy vélte, hogy az egyre intenzívebb orosz rakéta- és dróntámadások egy szélesebb körű erőfeszítés részét képezik, amelynek célja a létfontosságú ukrajnai infrastruktúra megsemmisítése és a harctér előkészítése egy új tavaszi-nyári offenzívára.

„Oroszország új szárazföldi offenzívára készül Ukrajna délkeleti részén, stratégiai tartalékait felhasználva mintegy 20 ezer újonnan behívott katonával erősíti meg az ország területén állomásozó erőit. Jelenleg körülbelül 680 ezer katona van a harctereken, és Oroszország célja, hogy szeptemberig elfoglalja az egész Donbászt”

– fogalmazott.

A hírszerzési főnök szerint mindez azt mutatja, hogy Moszkva nem veszi komolyan a béketárgyalásokat, épp ellenkezőleg, a háború folytatását tervezi.

Forrás: MTI