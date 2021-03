Sztepanov: jövő héten kezdődik az oltási kampány második szakasza

Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter a parlament pénteki ülésén közölte, hogy Ukrajna áttér az oltási kampány második szakaszára.

A jövő héttől már nemcsak mobilbrigádoktól, hanem oltási pontokon és házi orvosi rendelőkben is megkapható az oltás. A február 24-én indult kampány meglehetősen lassan haladt: mostanáig 92 714-en kapták meg, és közülük csak egy volt, aki a második dózist is felvette. Kárpátalján eddig 2 654 embert oltottak be.

Ukrajnában egy oltóanyag áll még csak rendelkezésre, félmillió dózis az AstraZeneca licence alapján Covishield néven Indiában gyártott vakcina.

Forrás: MTI/Kárpátalja.ma