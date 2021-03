Sztepanov: Nem lesz ismét teljes zárlat Ukrajnában

Nem vezetnek be ismét teljes zárlatot Ukrajnában. Továbbra is adaptív karantén marad érvényben, mely szigorú korlátozásokat ír elő – jelentette ki Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter március 20‐án.

– Az országban egy évvel ezelőtt volt lockdown. Ezt követően szigorú karanténintézkedések voltak érvényben – hangsúlyozta.

A tárcavezető kitért arra is, hogy Kijevben, Lembergben és Vinnyicában is a legmagasabb szintű korlátozásokat vezették be.

Hangsúlyozta, hogy ezen intézkedések hatékonyságát Ivano-Frankivszk példáján láthatjuk. Az oxigénnel ellátott kórházi ágyak kihasználtsága 65%‐ról 60%‐ra csökkent.

Kárpátalja.ma