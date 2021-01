Sztepanov : továbbra is feszült a járványhelyzet Ukrajnában

Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter hétfői tájékoztatóján arról számolt be, hogy az elmúlt hét alatt, azaz január 11-17. között 44 620 koronavírus-fertőzést jegyeztek fel, 13 555 beteg került kórházba, miközben 15 882 ápoltat engedtek haza az egészségügyi intézményekből.



A tárcavezető ugyanakkor a járványhelyzetet továbbra is “feszültnek” nevezte Ukrajnában. Kevesellte az elvégzett szűréseket. Tájékoztatása szerint az elmúlt hét alatt 182 437 PCR-tesztet végeztek el az országban. Emlékeztetett arra, hogy a háziorvosoknak is vannak eszközeik gyorsszűrések elvégzésére, emellett 2373 helyen adhatnak le mintákat, ezenfelül a légzőszervi megbetegedések tüneteit mutató betegek, valamint a koronavírussal megfertőződöttekkel kapcsolatba kerültek tesztelése ingyenes. A miniszter arra kért mindenkit, hogy tájékozódjon a tárca honlapján, nézzen utána, hol végeznek szűréseket, és szükség esetén teszteltesse magát koronavírusra.

Forrás: mti.hu