Ferenc Viktória: ha gyermekeink magyarul tanulnak, van jövő Kárpátalján

Szeptember 1-jén Kárpátalján is megszólalt az iskolai csengő, ezzel kezdetét vette az új tanév. A nehéz körülmények – a háborús helyzet, a gazdasági nehézségek és a bizonytalanság – ellenére a magyar közösség számára továbbra is kiemelt jelentőséggel bír, hogy a gyermekek anyanyelvükön tanulhatnak.
Ferenc Viktória, az Európai Parlament képviselője az iskolakezdés kapcsán kiemelte, hogy a külhoni magyar közösségek legnagyobb értéke az anyanyelvi oktatás megőrzése.
Ferenc Viktória hangsúlyozta:
– EP-képviselőként azon dolgozom, hogy Brüsszelben is hallják a kárpátaljai magyar iskolák jövője közös ügyünk.
Hozzátette, hogy a nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználati jogainak védelme ebben a tanévben is kiemelt ügyként szerepel tevékenységében.
– zárta gondolatait Ferenc Viktória.
