Ferenc Viktória: ha gyermekeink magyarul tanulnak, van jövő Kárpátalján

Szeptember 1-jén Kárpátalján is megszólalt az iskolai csengő, ezzel kezdetét vette az új tanév. A nehéz körülmények – a háborús helyzet, a gazdasági nehézségek és a bizonytalanság – ellenére a magyar közösség számára továbbra is kiemelt jelentőséggel bír, hogy a gyermekek anyanyelvükön tanulhatnak.

Ferenc Viktória, az Európai Parlament képviselője az iskolakezdés kapcsán kiemelte, hogy a külhoni magyar közösségek legnagyobb értéke az anyanyelvi oktatás megőrzése.

– Nem könnyű időket élünk, de éppen ezért most még fontosabb, hogy kiálljunk iskoláink mellett

– fogalmazott.

Ferenc Viktória hangsúlyozta:

– EP-képviselőként azon dolgozom, hogy Brüsszelben is hallják a kárpátaljai magyar iskolák jövője közös ügyünk.

Hozzátette, hogy a nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználati jogainak védelme ebben a tanévben is kiemelt ügyként szerepel tevékenységében.

– Ha gyermekeink magyarul tanulnak, akkor van jövő Kárpátalján

– zárta gondolatait Ferenc Viktória.

Nyitókép: Ferenc Viktória Facebook-oldala

