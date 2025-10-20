Tusk: az ukrán elnökre nem szabad nyomást gyakorolni

Az ukrajnai háború befejezéséről folytatott tárgyalások során nem szabad nyomást gyakorolni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre a területi engedmények témájában – vélekedett Donald Tusk lengyel kormányfő egy vasárnap esti X-bejegyzésében.

Tusk azt követően tette közzé a bejegyzést, hogy Donald Trump amerikai elnök pénteken Washingtonban tárgyalt Zelenszkijjel. A lengyel kormányfő a Financial Times című brit napilap cikkére is reagált, melyben az írták: Trump a megbeszélésen azt követelte, hogy Zelenszkij egyezzen bele a donyecki régió átadásába.

„Senkinek sem szabad közülünk nyomást gyakorolnia Volodimir Zelenszkijre a területi engedmények kérdésében” – írta Tusk, hozzátéve: viszont mindenkinek „nyomást kell gyakorolnia Oroszországra, hogy állítsa le agresszióját. A megalkuvás soha nem vezetett igazságos és tartós békéhez.”

Tusk péntek éjjel részt vett abban a telefonos egyeztetésben, amelyet Zelenszkij az amerikai elnökkel tartott találkozó után több európai politikussal és Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott. Szombaton a lengyel kormányfő azt írta az X-en: a pénteki megbeszélések után „teljesen egyértelmű, hogy az orosz agresszióval szemben Ukrajnával vállalt európai szolidaritás most fontosabb, mint valaha„.

MTI