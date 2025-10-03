A fiatalok többsége Ukrajnában szeretne élni

Az idei felmérés szerint az ukrajnai tizenévesek 52%-a szeretne hazájában maradni – derül ki a Háború, oktatás és társadalmi tőke. Három év a teljes körű háború kitörése óta című kutatásból. A felmérést a Vox Populi ügynökség végezte a savED alapítvánnyal közösen, mintegy kétezer diák bevonásával.

A felmérés szerint az Ukrajnában maradás iránti vágy jelentősen függ attól, mennyire érzik a fiatalok magukat a helyi közösség részének. A diákok 53%-a teljesen vagy inkább a közösség részének érzi magát, míg 32% gyengén vagy egyáltalán nem.

A közösséghez tartozás fő tényezői:

iskolai elégedettség (a tanulással elégedett diákok 71%-a érzi magát a közösség részének, míg az elégedetlenek közül csak 28%);

baráti kapcsolatok és új kapcsolatok kialakításának képessége;

tanórán kívüli tevékenységek (azoknak a diákoknak, akik értelmesnek találják az ilyen tevékenységeket, 69%-a erősen kötődik a közösséghez, míg a másik csoportban ez az arány csak 20%).

A felmérést 2025 május–júniusában végezték, több mint 120 iskolában, beleértve a frontvonalhoz közeli területek intézményeit és a belső menekülteket oktató iskolákat is. A kutatás során a 8–11. osztályos diákokat, szüleiket, tanárokat és az intézmények vezetőit kérdezték meg, közülük 1924 diák válaszolt közvetlenül.

A fiatalok a jövővel kapcsolatban kevésbé optimisták: 46%-uk hisz Ukrajna jövőjében, 16% pesszimista, 33% bizonytalan. Ezzel szemben a tanárok és az iskolák vezetői sokkal optimistábbak: 67% és 88% szerint van pozitív kilátás.

Ami a munkaerőpiaci kilátásokat illeti, a fiatalok 40%-a pesszimista a helyi és országos lehetőségeket illetően, ugyanennyien viszont bizakodnak a jövőben. A külföldre költözés iránti vágy a 2023-as kutatáshoz képest alig változott: 22% szeretne elmenni, szemben a korábbi 26%-kal.

A kutatás rámutat, hogy bár a tizenévesek körében a bizalom a jövőben mérsékeltebb, a többség Ukrajna mellett köteleződik el, és a közösséghez tartozás, valamint az iskolai élmények nagyban befolyásolják döntését.

Forrás: ukrinform.ua

Nyitókép: illusztráció