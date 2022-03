Ukrán hírszerzés: Putyin terrortámadásra utasított a csernobili atomerőmű ellen

Vlagyimir Putyin orosz elnök utasítást adott arra, hogy az Ukrajnában harcoló orosz katonák készítsenek elő terrorcselekményt a csernobili atomerőmű ellen, amiért utóbb majd Ukrajnát teszik felelőssé – állította pénteken az ukrán katonai hírszerzésre hivatkozva az UNIAN ukrán hírügynökség.

A nukleáris létesítmény egészében – az Enerhoatom ukrán állami atomipari vállalat közlése szerint – továbbra sincs áramellátás, annak ellenére sem, hogy Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök csütörtökön még azt ígérte, országának szakemberei megoldják ezt a problémát. Lekapcsolták a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) megfigyelőrendszeréről is.

“Az orosz csapatok által ellenőrzött csernobili atomerőműben technogén katasztrófát terveznek, amiért a megszállók Ukrajnára próbálják áthárítani a felelősséget. Azaz, miután a szárazföldi hadművelettel és a közvetlen tárgyalásokkal nem sikerült elérni a kívánt eredményt, Putyin kész a világközösség nukleáris zsarolásához folyamodni” – írta az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága.

A közlemény szerint az orosz erők nem engednek be az atomerőmű területére ukrán szerelőbrigádokat. Helyettük Fehéroroszországból érkeztek úgynevezett szakemberek, akik nukleáris energiával foglalkoznak, de velük együtt orosz szabotőrcsoportok is beszivárogtak a területre. Az ukrán hírszerzés úgy értesült, hogy az Antonov repülőgépgyár hostomeli légibázisának területén az orosz csapatok hűtőkocsikba gyűjtik az elesett ukrán katonák holttesteit. Állítólag azt tervezik, hogy a csernobili atomerőműbe viszik a holttesteket, ahol majd “meggyilkolt szabotőrökként” állítják be a propagandájukban őket.

