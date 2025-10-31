Az Ukrán Legfelsőbb Tanács elhalasztotta a kormány 14120. számú törvényjavaslatának tárgyalását, amely megfosztotta volna az orosz nyelvet a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája által nyújtott védelemtől. A parlament döntését az Európa Tanács meg nem nevezett orosz lobbistáinak nyomásával magyarázzák – olvasható a Vszvityi hírportálon.

Ezzel egy időben a Radio Szvoboda közzétette az Ukrajna és az EU által kidolgozott tűzszüneti terv egyes részleteit. Ez a dokumentum tartalmaz egy záradékot a nyelvek, kultúrák és vallások sokszínűségének kölcsönös tiszteletben tartásáról. A honlap szerint ez a záradék az orosz nyelv és orosz ortodox egyház háború előtti presztízsének és pozícióinak visszaszerzését jelentheti Ukrajnában.

Az elemzők szerint a két esemény egybeesése az állami politika lehetséges fordulatának jele, egy esetleges Kijev és Moszkva közötti diplomáciai kompromisszum egyik eleme.

A 14120. számú törvényjavaslatot 2024-ben vették nyilvántartásba. Fő tézise az volt, hogy az orosz nyelv nem élvezhet különleges védelmet, mivel az agresszor állam befolyási eszközként használja. A dokumentumot most visszaküldték a kormánynak felülvizsgálatra.

Kárpátalja.ma

Forrás: vsviti.com.ua

Nyitókép: bumm.sk