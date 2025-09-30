Az UPA tagjainak földi maradványait keresik Lengyelországban

Ukrán expedíció kezdte meg kutatómunkáját szeptember 30-án Lengyelországban, melynek célja az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) egykori katonáinak exhumálása – írja a Radio Szvoboda.

Az expedíció a lembergi (Lviv) „Dolja” Emlékhely és Kutatóközpont szakértőiből áll. A munkálatokat hegyi környezetben, Lengyelország Kárpátaljai vajdaságában, Jureczkowa település közelében folytatják.

Feltételezések szerint az Ukrán Felkelő Hadsereg 18 egykori katonája nyugszik a kutatott területen, akik 1947-ben a Lengyel Néphadsereggel vívott csatában estek el. A szakértők szerint az UPA tagjai az ukrán civil lakosságot védték a kényszerű deportálástól.

Jelenleg egy méter vastag földréteget próbálnak eltávolítani egy lehetséges temetkezési helyen, ahol korábban fémkeresztet állítottak. A faluban zajló 1947. március 4-i csata ettől a helyszíntől távolabb zajlott. Hogy ki és miként szállíthatta ide az UPA-tagok holttesteit, arról egyelőre nincs információ.

A második világháború előtt a falu a Lvivi (Lwów) vajdaság Dobromilszkiji járásához tartozott, és többségében görögkatolikus vallású ukránok lakták. 1939 szeptemberében, Lengyelország megszállását követően a Szovjetunióbeli Drohobics megye része lett.

A háború után Jureczkowa Lengyelországhoz került, és az ukrán lakosságot erőszakos deportálás fenyegette. 1947 áprilisától a helyieket a Visztula-akció során Lengyelország nyugati és északi területeire vitték. A kényszerű deportálás a szovjet és a lengyel kommunista hatóságok közötti megállapodások eredménye volt.

