Von der Leyen: kitartóan kell támogatni Kijevet

Továbbra is erőteljesen és kitartóan támogatni kell Ukrajnát – hangoztatta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön a brüsszeli bizottság tagjainak Cipruson tett látogatásán, amelynek célja az, hogy az uniós végrehajtó testület megvitassa az együttműködést az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét ebben a félévben ellátó Ciprussal.

„Az első pontom a biztonság és a védelem. Tavaly európai szinten több előrelépést értünk el a védelem terén, mint az elmúlt évtizedekben. Bemutattuk a fehér könyvet és a 2030-as készenléti ütemtervet. Tavaly lehetővé tettük a tagállamok számára, hogy akár 800 milliárd eurót mozgósítsanak a védelemre” – mondta a bizottsági elnök a találkozó előtt tartott sajtótájékoztatón.

„Biztonsági és védelmi munkánkhoz szorosan kapcsolódik Ukrajna. A béketárgyalások folynak. Ugyanakkor Oroszország folytatja brutális bombázásait. Most van itt az ideje, hogy továbbra is erőteljesen és kitartóan támogassuk Ukrajnát. Így Ukrajna erős pozícióba kerülhet a harctéren és a tárgyalóasztalnál egyaránt” – emelte ki von der Leyen.

A ciprusi elnökségnek kulcsszerepe lesz majd abban, hogy az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament gyorsan megállapodjon a kijevi vezetésnek szánt 90 milliárd eurós hitelről.

A bizottsági elnök azt mondta, hogy az Egyesült Államokkal és más partnerekkel együtt dolgoznak az ukrajnai rendezést szolgáló jövőbeli megállapodás jóléti pillérén. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozása központi szerepet játszik ebben mondván, hogy az európai integráció tapasztalataik szerint hatalmas lendületet ad a gazdasági növekedésnek. „Tehát a csatlakozás önmagában is kulcsfontosságú biztonsági garancia, de egyben a jövőbeli növekedés és gazdasági virágzás elengedhetetlen motorja is. A jelenlegi szükségletek hatalmasak. De eredményeink is lenyűgözőek” – fejtegette.

Utalt arra, hogy az EU a háború kitörése óta 193 milliárd eurót költött Ukrajnára.

„Második pontom a versenyképesebb Európa érdekében végzett munkánk. Mert csak akkor biztosíthatjuk függetlenségünket, ha gazdaságilag erősek vagyunk” – húzta alá. Kiemelte, hogy az EU nagyban profitál a kereskedelmi egyezményeiből. „Szombaton Paraguayban történelmet fogunk írni. Huszonöt év tárgyalás után aláírjuk az EU-Mercosur partnerségi megállapodást. Ezzel a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete jön létre. De törekvéseink ennél tovább mutatnak. Keményen dolgozunk azon, hogy elnökségük alatt a hónap végén lezárjuk az Indiával folytatott tárgyalásokat. Hasonlóan számos más partnerrel is, így például Ausztráliával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Malajziával” – tette hozzá.

„A harmadik pontom a migrációval kapcsolatos közös munkánk. Együtt kell működnünk a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtásában. A következő 6 hónap döntő fontosságú lesz. Örülök, hogy számíthatunk Ciprus tapasztalatára” – mondta. Úgy értékelte, hogy az utóbbi években az illegális bevándorlás tekintetében Európa általános helyzete jelentősen javult.

„Ez jól látható Cipruson, ahol az illegális bevándorlók száma tavaly 62 százalékkal csökkent 2024-hez képest. Ez megerősíti az általános tendenciát. Az EU-ban az illegális határátlépések száma 2024-ben 37 százalékkal csökkent. Ehhez még hozzájön a tavalyi 26 százalékos csökkenés. Folytassuk ezt a munkát, és összpontosítsunk a csempészhálózatok felszámolására” – hangoztatta Ursula von der Leyen.

Fotó: REUTERS/Vincent Kessler

MTI/hirado.hu