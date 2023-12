Ursula von der Leyen: Ukrajnát be kell vonni az EU védelmi programjaiba

Az EU védelmi stratégiájának ki kell terjednie Ukrajnára is, azaz Ukrajnát be kell vonni az EU védelmi programjaiba, hogy ki tudja elégíteni szükségleteit az Oroszország elleni háborújában – közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben, az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) éves konferenciáján csütörtökön.

Kijelentette: az Európai Uniónak figyelembe kell vennie Ukrajna katonai szükségleteit az európai védelmi ipar jövőbeli stratégiájának meghatározásakor.

„Stratégiánk csak akkor lehet teljes, ha figyelembe veszi Ukrajna igényeit és Ukrajna ipari kapacitását is” – fogalmazott.

Von der Leyen közölte, az uniós bizottság a jövő év elején javaslatot tesz az Európai Védelmi Ipari Program elindítására, ugyanis – mint kiemelte – olyan fegyveres erőkre van szükség a tagállamokban, amelyek „mindenféle forgatókönyvre fel vannak készülve”, a hagyományos és a hibrid hadviselésre is úgy a szárazföldön, mint a tengereken, a levegőben, a világűrben vagy a kibertérben. Közölte: a program elsősorban a védelmi ipar finanszírozásának módjaira összpontosít majd. A bizottság vizsgálni fogja, hogyan érhető el az, hogy a védelmi ipar hozzájárulását az európai biztonsághoz a pénzügyi befektetők is elismerjék – mondta.

Az EU védelmi ipara jövőre teljesíteni fogja azt a célt, hogy kapacitásait növelve képes legyen előállítani évente egymillió lőszert – tette hozzá Ursula von der Leyen.

Felszólalt a konferencián Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is. Ő úgy fogalmazott: „Az az érzés, hogy Európa veszélyben van, egyre csak növekszik”. Hozzátette: ma már, Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának idején mindenki egyetért abban, hogy erősíteni kell a katonai képességeket, közös fegyvergyártásra van szükség az európai védelem fokozására.

„Tankokról, lőszerekről, tüzérségről beszélek. Az űrkutatással, a kiberbiztonsággal, a kritikus infrastruktúrákkal, az információmanipulációval és az ellenállóképességgel kapcsolatos hibrid fenyegetésekről beszélek. Azt hiszem, a veszély minden téren valósággá vált” – fogalmazott.

Megerősítette: az EU továbbra is elkötelezett az Ukrajnának szánt lőszerek közös beszerzése mellett. Az elkövetkező hetekben megállapodások születnek az átadni tervezett muníció gyártására annak érdekében, hogy az EU teljesíteni tudja az egymillió lőszerre vonatkozó vállalását – tájékoztatott. Az ígéret teljesítéséhez a gyártás fokozása mellett azonban az is lehetséges, hogy átirányítsák az exportot Ukrajnába, ugyanis az előállított lőszerek jelentős része jelenleg más országokba kerül – mondta.

A muníció az első, de azt más fegyverek gyártásának is követnie kell az erősebb hadseregek, és egy ellenállóbb és innovatívabb európai védelmi ipar érdekében. Ez fontos Ukrajnának és fontos az Európai Uniónak. Európának is jobb lesz, ha az ukrán védelmi képességekkel együtt növelni tudja saját képességeit is – emelte ki az uniós diplomácia vezetője.

Forrás: MTI