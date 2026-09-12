Volodimir Zelenszkij kész találkozni az orosz elnökkel

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy kész részt venni a decemberi G20-csúcstalálkozón Miamiban, és ott személyesen is találkozni Vlagyimir Putyinnal, amennyiben az orosz elnök szintén jelen lesz a fórumon.

Zelenszkij erről a Deutsche Welle német közszolgálati médiának adott interjújában beszélt a kanadai North Bay katonai bázison. Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tartja-e a Putyinnal folytatott tárgyalást a csúcstalálkozó keretében, egyértelmű igennel válaszolt.

„Természetesen. El kell mennünk, találkoznunk kell, beszélnünk kell és döntéseket kell hoznunk”

– mondta az ukrán államfő.

Zelenszkij szerint nem az a lényeg, hogy egy esetleges személyes találkozón pontosan milyen szavak hangzanak el közte és Putyin között. Megítélése szerint kizárólag a tárgyalások eredménye számít.

„Csak az eredmény számít. Ennyi”

– hangsúlyozta.

A G20-csúcstalálkozót december 14–15-én rendezik meg Miamiban. Ukrajna jelenleg nem szerepel a G20-tagországokon kívüli meghívott államok listáján, amelyet a csúcstalálkozó hivatalos honlapján tettek közzé.

Az ukrán elnök kijelentésére reagálva Jurij Usakov, a Kreml vezetőjének tanácsadója azt válaszolta, még nem született döntés arról, részt vesz-e Vlagyimir Putyin a G20-csúcstalálkozón.

Kárpátalja.ma

Forrás: rubryka.com

Nyitókép: Misha Komadovsky/DW

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