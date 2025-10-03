Zelenszkij: Oroszország nem érte el az idei céljait a fronton

Oroszország a fronton nem érte el az idei céljait és sok hibát követ el, ezért a háború befejezése érdekében fokozni kell a nyomást Moszkvára – jelentette ki Volodimir Zelenszkij elnök csütörtökön Koppenhágában, azon a sajtótájékoztatón, amelyet az Európai Politikai Közösség (EPC) hetedik csúcstalálkozója után, Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel közösen tartott

„Ma sokat beszéltünk a harcok helyzetéről Ukrajnában, arról, hogyan állítják meg katonáink az orosz rohamokat. Oroszország sok mindent tervezett erre az évre, de messze nem ért el sokat. Ez a mi katonáinknak és azoknak köszönhető, akik segítenek nekünk. Emellett (Oroszország) sok hibát is vét” – idézte az Ukrinform ukrán állami hírügynökség Zelenszkijt.

Hozzátette, hogy ez az egyik oka annak, miért szükséges épp most fokozni a nyomást Moszkvára. Egyúttal felszólította az európai országokat, hogy mondjanak le az Oroszországgal folytatott olajkereskedelemről.

Az ukrán államfő reményét fejezte ki, hogy a Donald Trump amerikai elnökkel tartott találkozója után Ukrajna további fegyvereket kap majd távoli célpontok elleni csapások végrehajtására Oroszország területén, a saját rendszereiken felül.

„Eddig csak a saját, távolsági célokra alkalmas fegyverrendszereinket használtuk”

– jegyezte meg. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy politikai, gazdasági és katonai téren egyaránt elnyerje az Egyesült Államok támogatását.

Forrás: MTI