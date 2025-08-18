Zelenszkij: Oroszországot csak erővel lehet békére kényszeríteni

Oroszországot csak erővel lehet békére kényszeríteni, és Donald Trumpnak megvan ehhez az ereje – hangoztatta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en, miután a nap folyamán Washingtonban találkozott Keith Kellog tábornokkal, az amerikai elnök ukrajnai ügyekben illetékes különmegbízottjával.

„Trump elnök meghívta Ukrajnát és más európai országokat ma Washingtonba, ez az első ilyen formátumban tartott találkozó és ez nagyon fontos” – írta Zelenszkij.

„Amikor békéről tárgyalnak egy ország számára Európában, az egész Európa számára jelent békét. Készek vagyunk maximális erőbedobással folytatni a munkát a háború lezárása és a megbízható biztonság szavatolása érdekében. Ezek kulcsfontosságú kérdések” – húzta alá az ukrán vezető.

„Múlt éjszaka folytatódtak a városaink elleni orosz támadások, a halottak között volt két gyermek és több tucatnyi a sebesültek száma. Az emberek még aludtak, amikor az orosz hadsereg támadást indított a városok ellen” – folytatta.

„Megvitattuk a harctéri helyzetet és erős diplomáciai lehetőségeinket Ukrajna és Európa szempontjából, valamint az Egyesült Államok képességeit. Oroszországot csak erővel lehet békére kényszeríteni, és Trump elnöknek megvan ehhez az ereje. Mindent megfelelően kell csinálnunk a béke megvalósítása végett. Köszönöm!„

– zárta bejegyzését az ukrán elnök.

Donald Trump Truth Social közösségi oldalán arról írt, hogy véget akar vetni a háborúnak. „Hat hónap alatt hat háborút rendeztem, egyikük egy lehetséges nukleáris katasztrófa volt, és mégis azt kell olvasnom és hallanom a Wall Street Journaltól és másoktól, akiknek fogalmuk sincs a dolgokról, hogy mi mindent csinálok rosszul az orosz-ukrán slamasztikában, ami az aluszékony Joe Biden háborúja, nem az enyém. Én csak azért vagyok itt, hogy megállítsam, nem azért, hogy folytassam. Sosem történt volna meg, ha én lettem volna az elnök. pontosan tudom, mit teszek, és nincs szükségem azoknak a tanácsaira, akik évek óta foglalkoznak ezekkel a konfliktusokkal, és soha nem tudtak semmit tenni, hogy megállítsák őket.

Ezek ostoba emberek, akiknek nincs józan eszük, intelligenciájuk vagy felfogóképességük, és csak megnehezítik a jelenlegi Oroszország/Ukrajna katasztrófa megoldását. Pehelysúlyú és rendkívül irigy bírálóim ellenére meg fogom oldani – mindig megcsinálom!”

– hangsúlyozta az amerikai elnök.

Forrás: MTI

Nyitókép: Volodimir Zelenszkij. Forrás: president.gov.ua