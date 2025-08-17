Zelenszkij: Ukrajna alkotmánya lehetetlenné teszi területeinek feladását

Ukrajna alkotmánya lehetetlenné teszi területeinek feladását. Mivel a területi kérdés ilyen fontos, azt csak Ukrajna és Oroszország vezetőinek lenne szabad megvitatniuk Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével zajló háromoldalú tárgyalásokon. Ha Oroszország ezt megtagadja, akkor új szankcióknak kell következniük – szögezte le Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Brüsszelben tartott sajtótájékoztatón vasárnap.

Kijelentette: a biztonsági garancia országa számára a katonai képességének megtartása és további erősítésének lehetősége saját vagy más forrásokból.

Az ukrán elnök kulcsfontosságúnak nevezte, hogy Európa olyan egységes maradjon, mint amilyen a háború kezdeténél volt.

„Ez az egység valóban segíteni fog valódi és hosszan tartó békét elérni” – fogalmazott.

Kijelentette: tűzszünetre van szükség, és gyorsan ki kell dolgozni a végleges megállapodást. Ehhez valódi tárgyalásokra van szükség.

„Fontos, hogy Washington velünk van – fogalmazott az ukrán elnök, majd hozzátette: az Egyesült Államoknak meg kell értenie, hogy nem pusztán békére, hanem hosszan tartó békére van szükség Ukrajnában mindenki érdekében.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője vasárnap, az X-en közétett üzenetében azt írta, Donald Trump amerikai elnök elszántsága a békemegállapodás megkötésére létfontosságú.

Az EU és európai partnereink együttműködtek Trump elnökkel az alaszkai találkozó előtt – emlékeztetett az uniós főképviselő, ugyanakkor kijelentette: „a rideg valóság azonban az, hogy Oroszországnak esze ágában sincs a közeljövőben véget vetni ennek a háborúnak”.

