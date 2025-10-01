Zelenszkij: Ukrajna nem veszíti el a háború alatt megszerzett katonai erejét

Ukrajna nem fogja elveszíteni a háború alatt megszerzett katonai erejét – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán, a kadétok eskütételén és a Védők Napja alkalmából tartott díjátadón.

„Népünk tucatnyi kísérletet állt ki államunk, Ukrajna meghódítására. Az ukránok évszázadokon át szembesültek azzal a propagandával, hogy nálunk nem lehet önálló nemzeti élet, de minden próbálkozás, amely Ukrajna alávetésére irányult, csak oda vezetett, hogy Ukrajna újjászületett. Minden kísérlet, hogy eltöröljék Ukrajnát és az ukránokat, azzal végződött, hogy az ellenséges birodalmak széthullottak” – hangsúlyozta Zelenszkij. Kiemelte, hogy Ukrajna nem csupán egy valakit élt túl, aki meg akarta semmisíteni az ukránokat. „Ukrajna túlélte mindazokat, akik ezt akarták. Ukrajna most is kétségkívül helyt fog állni Oroszországgal szemben” – szögezte le.

Az elnök emlékeztetett arra, hogy az ukránok történelmük alatt nem először védekeznek Oroszországgal szemben, de – mint hozzátette – „most a legnagyobb hatótávval, és a leghatékonyabban„. „Most kell úgy megvédeni hazánkat, hogy gyermekeink, minden következő nemzedék garantáltan mentes legyen a háborútól, a terrortól, a csapásoktól, bármiféle fenyegetéstől” – hangsúlyozta.

Zelenszkij meggyőződését fejezte ki, hogy Ukrajna semmiképp nem fogja elveszíteni az erejét, amelyet a háború évei alatt szerzett, és amely a legnagyobb eddigi történelmében. „Ukrajna nem fogja elveszíteni partnereit sem, azt a globális támogatást, amely mindig is nagyon hiányzott Ukrajnának a korábbi időkben„

– fűzte hozzá.

Kiemelte, hogy a 2022-es év kezdete óta már csaknem 124 ezer ukránnak adományoztak állami kitüntetést az ország és az emberek védelméért.

Forrás: MTI