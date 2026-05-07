Zelenszkij: Washingtonban tárgyal a védelmi tanács titkára

Egy újabb hadifogolycsere lebonyolítása Oroszországgal, valamint az ukrajnai háború lezárására irányuló diplomáciai folyamat felgyorsítása szerepel a fő helyen a Rusztem Umerovnak, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárának (RNBO) washingtoni tárgyalásaira kitűzött feladatok között – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön a .

„Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára ma több találkozót tart az Egyesült Államok elnökének képviselőivel. Meghatároztuk a kulcscélokat. Az első a humanitárius vonal: reméljük, hogy sikerül egy új hadifogolycsere-fázist végrehajtani. A második a diplomáciai folyamat felgyorsítása. Folyamatos kapcsolatban állunk az amerikai féllel, és tudunk a partnerek és az orosz fél közötti kommunikációról is. Dolgozunk azon, hogy ez hozzájáruljon a méltányos béke közelebb hozásához és a biztonság garantálásához. Látjuk, hogy sajnálatos módon még a tűzszünet ügyében sem mutat az orosz fél konstruktivitást” – fejtette ki az államfő, miután meghallgatta Umerov beszámolóját.

Zelenszkij szavai szerint az RNBO titkárával külön átbeszélte az európai partnerekkel a drónmegállapodások kapcsán végzett munkát. „Olyan megállapodásokat készítünk elő, amelyekről a legmagasabb szinten állapodtunk meg, valamint új lépéseket a közös technológiai együttműködésben” – írta az elnök bejegyzésében.

Közölte továbbá, hogy több konkrét megbízást is adott Umerovnak az Egyesült Államokkal való biztonsági együttműködés terén. „A mai találkozók eredményeiről részletes beszámolót várok” – tette hozzá Zelenszkij.

Umerov – aki egyben az ukrán küldöttség vezetője is a háború lezárását célzó tárgyalásokon – csütörtökön érkezett meg az Egyesült Államokba – írta az Ukrinform hírügynökség.

