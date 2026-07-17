Ukrajna megnyitja a titkosszolgálati levéltárak volhíniai tragédiával kapcsolatos anyagait

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Ukrajna megnyitja az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a Külső Hírszerző Szolgálat levéltárait a 20. századi volhíniai tragédiákkal kapcsolatban. Az államfő közölte, azon dolgoznak, hogy tovább erősítsék az együttműködését Lengyelországgal.

Az ukrán elnök a lengyel–ukrán kapcsolatokkal foglalkozó tanácskozást tartott, melyet követően kiemelte:

Kijev célja a kölcsönös tiszteleten, egyenrangúságon és közös érdekeken alapuló jó szomszédi viszony fenntartása Varsóval. Hozzátette, hogy Ukrajna nagyra értékeli Lengyelország támogatását az orosz invázió kezdete óta.

A tanácskozáson arról is döntöttek, hogy a közeljövőben új diplomáciai lépésekre kerülhet sor, továbbá

növelik a történelmi kutatásokhoz és exhumálásokhoz kiadható engedélyek számát.

A két ország emellett a társadalmi párbeszéd elmélyítésén is dolgozik.

Zelenszkij azt is közölte, hogy kezdeményezte az Ukrán Nemzeti Emlékezet Intézetének megerősítését, valamint nagyobb pénzügyi és szakmai támogatását, hogy az intézmény hatékonyabban képviselhesse Ukrajna történelmi érdekeit.

Kárpátalja.ma

Forrás: sud.ua

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