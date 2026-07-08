A lengyel elnökkel is találkozott Volodimir Zelenszkij Ankarában
Volodimir Zelenszkij ukrán és Karol Nawrocki lengyel elnök az ankarai NATO-csúcstalálkozó alkalmával több mint egyórás megbeszélést folytatott. Ez volt az első személyes találkozójuk azóta, hogy az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) megítélése körüli történelmi vita feszültséget okozott a két ország kapcsolatában.
Zelenszkij a tárgyalás után közölte:
a felek egyetértettek abban, hogy Oroszország közös fenyegetést jelent,
ezért Ukrajnának és Lengyelországnak fenn kell tartania a párbeszédet, az együttműködést és az erős kétoldalú kapcsolatokat.
A lengyel elnöki hivatal tájékoztatása szerint a megbeszélésen a kétoldalú kapcsolatok mellett a vitatott történelmi kérdések is napirendre kerültek.
Nawrocki hangsúlyozta, hogy Lengyelország továbbra sem fogadja el az UPA dicsőítését, ugyanakkor fontosnak nevezte a párbeszéd fenntartását, mivel a két ország közös ellenfele Oroszország.
A találkozó jelentőségét növeli, hogy erre a közelmúltban kiéleződött történelmi vita után került sor, amelyet az váltott ki, hogy Ukrajnában az UPA hőseiről nevezték el a különleges műveleti erők egyik egységét.
Forrás: dw.com
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