A lengyel elnökkel is találkozott Volodimir Zelenszkij Ankarában

Volodimir Zelenszkij ukrán és Karol Nawrocki lengyel elnök az ankarai NATO-csúcstalálkozó alkalmával több mint egyórás megbeszélést folytatott. Ez volt az első személyes találkozójuk azóta, hogy az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) megítélése körüli történelmi vita feszültséget okozott a két ország kapcsolatában.

Zelenszkij a tárgyalás után közölte:

a felek egyetértettek abban, hogy Oroszország közös fenyegetést jelent,

ezért Ukrajnának és Lengyelországnak fenn kell tartania a párbeszédet, az együttműködést és az erős kétoldalú kapcsolatokat.

A lengyel elnöki hivatal tájékoztatása szerint a megbeszélésen a kétoldalú kapcsolatok mellett a vitatott történelmi kérdések is napirendre kerültek.

Nawrocki hangsúlyozta, hogy Lengyelország továbbra sem fogadja el az UPA dicsőítését, ugyanakkor fontosnak nevezte a párbeszéd fenntartását, mivel a két ország közös ellenfele Oroszország.

A találkozó jelentőségét növeli, hogy erre a közelmúltban kiéleződött történelmi vita után került sor, amelyet az váltott ki, hogy Ukrajnában az UPA hőseiről nevezték el a különleges műveleti erők egyik egységét.

Kárpátalja.ma

Forrás: dw.com

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