Zelenszkij: Oroszország a háború folytatására készül

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóüzenetben fordult országa népéhez. Mint elmondta, Oroszország egyértelmű jelzéseket ad arra vonatkozóan, hogy a háború 2026-os folytatására készül, és nem mutat valódi szándékot az agresszió befejezésére.

Mindezt a Moszkvából érkező kijelentésekre reagálva mondta, és összegezte a nemzetközi kapcsolatok alakulását. Zelenszkij szerint Ukrajna partnereinek nem elég látni a baljós jeleket, konkrét tettekre van szükség részükről.

„Ma újabb kijelentést hallhattunk Moszkvából, miszerint a jövő évben háborúra rendezkednek be. És ezek a jelek nemcsak nekünk szólnak. Fontos, hogy a partnereink is észleljék a veszélyt. És ne csak észleljék, de reagáljanak is. Cselekedjenek végre amerikai partnereink, akik gyakran azt hangoztatják, Oroszország véget akar vetni a háborúnak. Nos, Moszkvát mégis teljesen más retorika jellemzi, és hadi parancsaik is szemben állnak mindezzel. Látnunk kell ezt az orosz hangulatot, és reagálnunk kell rá”

– jegyezte meg az elnök, hangsúlyozva, hogy ezek a jelek nemcsak Ukrajnának szólnak.

Jelzések Moszkvából

Zelenszkij szerint az orosz kijelentések aláássák a diplomáciai erőfeszítéseket. Figyelmeztetett, hogy a Kreml politikai megtévesztéssel és a béketerv egyes pontjaihoz való ragaszkodással fedné el valódi célját. Ez a cél pedig Ukrajna és az ukránok elpusztítása, valamint az ukrán területek bekebelezésének elfogadtatása. Ha ez sikerül, később hasonló követeléseket támaszt majd más európai országokkal szemben is.

Az elnök megjegyezte, hogy a politikájukra adott érvényes válasz a védekezés „Oroszország történelmi őrületétől”. Felvázolta a partnerekkel való együttműködés legfontosabb területeit, ami a biztonság és a pénzügy – különös tekintettel az orosz pénzeszközökre, valamint politikai szándékaik felismerésére és kivédésére. Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna továbbra is együttműködik minden szövetségesével, hogy ez a védelem hatékony legyen, és köszönetet mondott azoknak, akik ebben segítik az országot.

Kárpátalja.ma

Forrás: OBOZ.UA

Nyitókép: president.gov.ua