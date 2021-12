Von der Leyen: az EU szeretné, ha Moszkva enyhítené a katonai nyomást az ukrán határon

Mivel Németország mindig fontos szerepet játszott az Európai Unió alakításában, az Európai Bizottság nyitott egy erős együttműködésre az új német kormánnyal – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben Olaf Scholz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján pénteken.

Ursula von der Leyen hangsúlyozta, Olaf Scholz gyors brüsszeli látogatása rávilágít arra, hogy “mennyit számít az Európai Unió Németországnak”.

“Németország nagyon fontos volt, és mindig is nagyon fontos marad közösségünk fejlődése szempontjából. Ezért nagyon biztató jelzés mindannyiunk számára az ön korai látogatása az Európai Bizottságnál” – fogalmazott.

Kérdésre válaszolva a brüsszeli testület elnöke beszélt arról is, hogy szükség esetén az Európai Unió kész a Moszkvával szemben hozott megszorító intézkedések fokozására. Az EU-nak azonban nemcsak szigorítania kell az Oroszországgal szemben érvényben lévő szankciókat, hanem új pénzügyi és gazdasági intézkedéseket is be kell vezetnie – mondta.

Beszélt arról is, hogy az EU szeretné, ha az ukrán határon észlelt orosz katonai csapatösszevonás jelentette nyomást Moszkva enyhítené, valamint azt, hogy Oroszország felhagyjon minden agresszióval. Az EU jó kapcsolatokat akar Oroszországgal, de ez Moszkva viselkedésétől függ – mondta az uniós bizottság elnöke.

Forrás: MTI