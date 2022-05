Von der Leyen: az EU újabb 200 millió eurót szán az Ukrajnán belül menekülőkre

Az Európai Unió további 200 millió eurót szán az Ukrajnán belül menekülő emberek támogatására – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke csütörtökön Varsóban, az ott rendezett nemzetközi donorkonferencián.

A Mateusz Morawiecki lengyel és Magdalena Andersson svéd kormányfő kezdeményezésére szervezett, Ukrajna humanitárius támogatását célzó adományozói konferencián az EB-elnök megerősítette: az EU egyebek mellett a Moszkvával szembeni gazdasági szankciókkal segíti Ukrajnát. Úgy látta: a szerdán általa bejelentett hatodik szankciócsomag “nagyon mélyen felszántja Oroszország gazdaságát”.

A háború kezdete óta az Európai Unió 4 milliárd eurót szánt Ukrajna támogatására, ezen belül az Európába menekültek érdekében 3,5 milliárd eurót mozgósított, az Ukrajnán belül áttelepülők megsegítésére pedig eddig 1,8 milliárd euró továbbítására kötelezte el magát – idézte fel von der Leyen.

Bejelentette: a varsói donor-konferencia keretében az EU újabb, 200 millió eurót érő támogatást ajánl fel az ukrajnai belső menekültek megsegítésére.

Ukrajna háború utáni felépítéséről az EB elnöke elmondta: “amennyiben képesek leszünk beruházni több százezer milliárd eurót, végrehajtani a reformokat, akkor nemcsak újjáépítjük Ukrajnát, hanem utat is törünk neki az EU-ba”.

Magdalena Andersson 23 milliárd dollárt érő támogatást jelentett be Svédország részéről.

Mateusz Morawiecki a konferenciát megnyitó beszédében rámutatott: Ukrajnának napi 12 tonna humanitárius segítségre van szüksége, a jelenlegi segélyszállítmányok ennek 25 százalékát fedezik. Nagyobb eszközök szükségesek az élelmiszer, a higiéniai termékek beszerzésére – emelte ki.

A konferencián részt vett mások mellett Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, valamint Denisz Smihal is. Az ukrán kormányfő megerősítette a háború utáni felépítést célzó alap létrehozásának tervét, melynek köszönhetően korszerű európai állammá fejlesztenék Ukrajnát.

Az online bejelentkező Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláhúzta országa uniós tagjelölti státusza gyors elfogadásának fontosságát. Azzal érvelt: Európa nagyobb mértékű egyesítése jó válasz lesz arra, hogy Oroszország “az egységes Európa elleni ütésnek” szánta Ukrajna megtámadását.

Forrás: MTI