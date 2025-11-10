Zaluzsnij: Ukrajna nem egyezik bele „békemegállapodásnak álcázott kapitulációba”

Ukrajna nem fog beleegyezni egy olyan kapitulációba, amelyet békemegállapodásnak álcáznak – jelentette ki Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők volt parancsoka, jelenleg országa londoni nagykövete a The New York Post számára írt cikkében, amelyet az UNIAN hírügynökség szemlézett hétfőn.

A volt főparancsnok szerint Ukrajna békére törekszik, de a háborút csakis úgy lehet igazságosan befejezni, hogy helyreállítják az ország területi egységét, Oroszországot megbüntetik az Ukrajnában elkövetett háborús bűnökért, valamint biztosítják, hogy „soha többé egyetlen agresszor se fenyegesse Európát Moszkvából„.

Ukrajna tovább fog harcolni a fronton, valamint a politikai és diplomáciai színtéren az igazságosság és a biztonság szavatolásáért; „erőnk nemcsak katonáinkban rejlik, hanem célunk egyértelműségében is” fogalmazott Zaluzsnij, megjegyezve: Ukrajna a békét győzelemmel akarja elérni, „nem pedig illúziókkal„.

Forrás: MTI