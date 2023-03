Zelenszkij: a hátországban élők is vegyék ki részüket a háborúból!

− Azoknak is ki kell venniük a részüket a harcokból, akik nem a front közelében élnek − idézte Volodimir Zelenszkij beszédét hétfőn a TV21 Ungvár. Az ukrán elnök szerint nem korrekt, ha a katonák a hátországba visszatérve azzal szembesülnek, hogy az ottélők számára gyakorlatilag megszűnt a háború.

Zelenszkij arra szólította fel a lakosokat, hogy amiben tehetik, támogassák a háborúban küzdőket, illetve vegyenek részt a területvédelmi alakulatok munkájában és az információs hadviselésben.

„A világnak most is ugyanolyan intenzitással kell értesülnie az Ukrajna elleni orosz agresszióról, mint egy évvel korábban. Hallania kell arról, hogy a háborút még idén megnyerhetjük, illetve arról is, hogy a területeink felszabadítása az oroszok gonoszsága alól a civilizált világ közös feladatát jelenti„− idézte az ukrán elnököt az ungvári csatorna.

Kárpátalja.ma