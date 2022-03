Zelenszkij: Biden „többet is tehetne” Ukrajnáért

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többször is nyomatékosan kérte az Egyesült Államokat és a NATO-t, hogy vezessenek be repüléstilalmi zónát az ország felett, és állítsák le az orosz harckocsikat, akár megfélemlítéssel, akár erőszakkal. De más kérése is volt.

Az ukrán elnök azt is szorgalmazta, hogy az USA segítségével, Lengyelországon keresztül vadászgépekkel segítsék az ukrán légierőt.

„Tudjuk, hol állomásoznak ezek a szovjet gépek, mely országokban, és megkerestük ezeket az országokat”

– mondta Zelenszkij az ABC Newsnak adott interjúban hétfőn.

Zelenszkij hozzátette: Biden elnök „többet is tehetne, és szeretném hinni, hogy meg is teszi”.

