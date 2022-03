Zelenszkij: csak idő kérdése, hogy az orosz rakéták NATO-területeken csapódjanak be

Az ukrán elnök vasárnap éjjel közzétett videóüzenetében kérte a NATO-t, hogy hozzanak létre repüléstilalmi zónát Ukrajna fölött. Zelenszkij ezt azzal indokolta, hogy vasárnap támadás érte a Nemzetközi Békefenntartó és Biztonsági Központ javorivi bázisát. Javoriv a lengyel határ közelében található, Zelenszkij szerint pedig csak idő kérdése, hogy az orosz rakéták NATO-területeken csapódjanak be.

Korábban Anthony Blinken amerikai külügyminiszter elítélte a javorivi orosz támadást Twitter-oldalán.

Zelenszkij üzenetéről a brit The Guardian is beszámolt. A CNN beszámolója szerint az ukrán elnök arra is kitért üzenetében, hogy Brent Renaud amerikai újságíró is életét vesztette a Kijev elleni támadásokban.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy folytatódnak a diplomáciai tárgyalások Oroszországgal annak érdekében, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is tárgyalóasztalhoz üljenek.

Az ukrán elnök már korábban is intézett hasonló kérést a NATO-hoz, de ezt még az Egyesült Államok részéről is elutasították. A Zelenszkij által kért repüléstilalmi zóna kialakítása gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden légi egységet kilőnek, ami könnyen vezethetne fegyveres összetűzéshez az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) és az Orosz Föderáció között.

Amennyiben a NATO és az orosz haderő bármilyen összetűzésbe keveredik, az világháború kirobbanásához is vezethet.

Forrás: hirado.hu