Zelenszkij nem ellenzi a tárgyalásokat Moszkvával

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette: nem ellenzi, hogy Európa tárgyalásokat folytasson Oroszországgal, amennyiben Vlagyimir Putyin komolyan veszi ezeket az egyeztetéseket. Az államfő Bloombergnek adott interjúját az UNIAN idézte január10-én.

Zelenszkij az európai vezetők közelmúltbeli nyilatkozataira reagálva elmondta: támogatja a párbeszédet, különösen most, amikor az Egyesült Államok fokozza a nyomást Moszkvára, és Európában egyre többet beszélnek a biztonsági garanciákról.

„A végső szakasz felé haladunk, még ha egyelőre nem is tudjuk, hogyan fog kinézni” – fogalmazott az ukrán elnök.

Ugyanakkor hangsúlyozta: Oroszország lépései azt mutatják, hogy Moszkva nem áll készen valódi párbeszédre. Zelenszkij ismét megerősítette, hogy Ukrajna soha nem ismeri el az orosz megszállás alá került területek elvesztését, és hosszú távon az ország teljes területi szuverenitásának helyreállítására törekszik.

Kárpátalja.ma