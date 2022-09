Zelenszkij: nincs újdonság Putyin mozgósításról szóló bejelentésében

Nem tartalmaz újdonságot Vlagyimir Putyin szerdai bejelentése a részleges mozgósításról, az orosz elnök az utóbbi hetekben már végrehajtotta a műveletet, amely csupán azt jelzi, hogy problémákba ütközik az Ukrajna ellen harcoló alakulatok összeállítása – mondta Volodimir Zelenszkij, az orosz támadás ellen védekező ország államfője a Bild című német lapnak.

Az ukrán elnök röviddel Vlagyimir Putyin részleges mozgósításról szóló televíziós beszéde után kijevi hivatalában a Bildnek adott interjújában elmondta, hogy a felvétel nem tartozik a “kedvenc videói” közé, és nem is talál benne új információt.

Mint mondta, az ukrán hírszerző szolgálatok és Ukrajna szövetségesei már megállapították, hogy Oroszországban részleges mozgósítást hajtanak végre.

Moszkva kadétokat – katonai iskolában tanuló diákokat – vet be Ukrajnában, “srácokat, akik nem tudtak harcolni”, és el is esnek. Ezek a fiatal emberek még a képzésüket sem tudták befejezni, “hozzánk jönnek és meghalnak” – mondta Volodimir Zelenszkij.

Hozzátette: Vlagyimir Putyinnak “gondjai vannak” a támadáshoz szükséges alakulatok, a tisztek és egyéb katonai személyzet kiállításával, és “látja, hogy egységei egyszerűen megfutamodnak”.

Az orosz elnöknek milliós sereg kell, mert látja, hogy az Ukrajnába vezényelt katonák “nagy része” elmenekül – fogalmazott, kiemelve:

Vlagyimir Putyin “vérbe akarja fojtani Ukrajnát, de a saját katonáinak vérébe is”.

Aláhúzta, hogy nem tervezi az orosz megszállás alatt lévő területek visszafoglalásának leállítását. Éppen ellenkezőleg, “a terveknek megfelelően, lépésről lépésre haladunk előre” – mondta az ukrán elnök, hozzátéve: biztos abban, hogy az ukrán erők az ország teljes területét felszabadítják.

Az orosz megszállás alatt lévő területek Oroszországhoz csatolásáról tervezett úgynevezett népszavazásokról azt mondta, hogy ezek “látszat-népszavazások”, amelyeket a nemzetközi közösség tagjainak 90 százaléka nem ismer majd el.

Vlagyimir Putyin televíziós beszédéről azt is elmondta: nem számít arra, hogy az orosz elnök atomfegyvert vet be az Ukrajna elleni háborúban, de nem is tudja kizárni ezt a lehetőséget.

Mint mondta, nem hinné, hogy “a világ megengedné neki, hogy használja ezeket a fegyvereket”, de mivel “nem lehet belelátni ennek az embernek a fejébe”, vannak “kockázatok”.

Az azonban biztos, hogy nem lehet engedni az ilyen fenyegetésnek, hiszen “Putyin holnap azt mondhatja, hogy Ukrajna mellett Lengyelország egy részét is akarjuk, különben atomfegyvereket fogunk bevetni”. Ezért “nem köthetünk ilyen kompromisszumokat” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij a Bild hírportálján bemutatott videóinterjúban.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi képernyőkép, president.gov.ua