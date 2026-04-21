Zelenszkij szeretné megvitatni Magyar Péterrel az ukrán bank elkobzott pénzének visszaadását

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeretné megvitatni Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökkel azoknak az értékeknek a visszaszolgáltatását, amelyeket március elején a magyar hatóságok – Kijev szerint jogellenesen – lefoglaltak az Oscsadbank ukrán állami pénzintézet pénzszállító járműveiből. Erről az államfő egy televíziós nyilatkozatában beszélt hétfőn.

„A pénzt szeretnénk visszakapni. Már Magyar (Péterrel) fogunk beszélni erről. Szerintem vissza kell adniuk. Ezeket az értékeket Orbán (Viktor magyar miniszterelnök) egyszerűen ellopta” – idézte Zelenszkijt az Ukrinform.

Március 6-án éjjel Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte: Budapesten a magyar hatóságok hét ukrán állampolgárt – az Oscsadbank dolgozóit – „túszul ejtettek”, és elvették a szállított értékeket. Elmondása szerint az alkalmazottak készpénzt és aranyrudakat szállítottak két banki járművel a bankok közötti szokásos elszámolások keretében, és Ausztria felől Ukrajnába tartva keresztül haladtak volna Magyarországon.

A magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) akkori közleménye szerint 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított Ausztriából Ukrajnába az Oscsadbank két pénzszállító járművön.

Zelenszkij hozzátette, hogy az új magyar miniszterelnök megválasztásával „ablak nyílik a lehetőségekre” Ukrajna, Magyarország és az Európai Unió egésze számára.

