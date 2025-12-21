Zelenszkij szerint csak az amerikai béketervnek van realitása

Az ukrán elnök szerint az Egyesült Államok és Donald Trump szerepe megkerülhetetlen az orosz–ukrán háború lezárásában. Volodimir Zelenszkij úgy látja, más alternatívák bizonytalanok, miközben a béketárgyalások sarkalatos kérdéseiben továbbra sincs egyetértés.

A The Kyiv Independent beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét arra szólította fel Donald Trump amerikai elnököt, hogy vállaljon aktív szerepet az Oroszország által indított háború befejezését célzó tárgyalásokban. Az államfő december 20-án újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta:

meggyőződése szerint kizárólag az Egyesült Államok rendelkezik azzal az erővel és befolyással, amely reális esélyt adhat a béke elérésére.

Zelenszkij úgy fogalmazott, nem lát életképes alternatívát Washington helyett. Bár felvetette más szereplők – a Közel-Kelet egyes képviselői, Európa, valamint Kanada és Japán – lehetséges részvételét, szerinte ezek az országok végső soron mind egy tárgyalóasztalhoz ülnének az Egyesült Államokkal. Kína kapcsán pedig kijelentette: nem érzékel valódi szándékot Peking részéről a háború lezárására.

A nyilatkozatok hátterében az áll, hogy a Trump-adminisztráció hónapok óta vezeti a nagy nyilvánosságot kapó béketárgyalásokat. Zelenszkij szerint a tárgyalások során három különösen nehéz kérdésben maradt fenn éles vita.

Ezek sorrendben Ukrajna területei, a zaporizzsjai atomerőmű sorsa, valamint az újjáépítés finanszírozása.

Moszkva továbbra is jelentős területi engedményeket követel, köztük a teljes Donbasz régió átadását. Az ukrán elnök korábban egyértelművé tette, hogy az ukrán hadsereg nem vonul ki a Donyeck megyei harci övezetekből.

Zelenszkij beszámolt arról is, hogy az Egyesült Államok felvetette: az Ukrajna által ellenőrzött Donyeck megye „szabad gazdasági övezetté” váljon, ukrán fennhatóság alatt, de az ukrán hadsereg kivonásával. Az elnök ezt határozottan elutasította, hangsúlyozva, hogy ilyen lépés esetén az orosz hadsereg azonnal előrenyomulna.

Kijelentette: bármilyen csapatkivonás csak kölcsönös és azonos mértékű lehet, ellenkező esetben Ukrajna számára elfogadhatatlan.

A zaporizzsjai atomerőmű megosztott ellenőrzésének ötlete szintén kritikákat váltott ki. Az erőmű Ukrajna tulajdonában áll, és a jelenlegi állapotában rendkívül bonyolult lenne a villamosenergia-termelés megosztása az európai és az orosz hálózat között. Zelenszkij jelezte: az ilyen megoldások komoly biztonsági kockázatokat hordoznának.

Az ukrán elnök ugyanakkor elmondta, hogy Washington háromoldalú tárgyalásokat is javasolt az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország részvételével. Véleménye szerint ebben a formátumban nem várható áttörés a háború lezárásában, de bizonyos részterületeken – például fogolycserékben – eredményeket hozhat, illetve megalapozhat későbbi, érdemi egyeztetéseket.

