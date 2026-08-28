10 ezer kézfogás a magyar iskola választásáért!

A Rákóczi Szövetség támogatóival együtt az ősz folyamán idén is háláját fejezi ki mintegy félezer településen annak a közel 10 ezer külhoni családnak, akik a magyar iskolát és ezzel együtt a magyar jövőt választották iskolakezdő gyermeküknek. 3500 felvidéki, 1000 kárpátaljai, 1300 vajdasági, 4000 erdélyi, partiumi és bánsági (a Székelyföld nem része a Programnak), valamint néhány tucat horvátországi magyar iskolakezdőt köszöntenek ünnepélyesen a csángóföldi fakultatív magyar oktatást megkezdő mintegy 200 kisgyermekkel együtt.

Az iskolakezdők köszöntésének sorozata augusztus 29-én, szombaton 10 óra 30 perckor a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepségén, a bodrogszerdahelyi Szent Mihály görögkatolikus templomban veszi kezdetét.

A szülők felelősségteljes döntését a Szövetség támogatóival együtt egy szimbolikus ösztöndíjjal és egy kiváló minőségű iskolatáskával köszöni meg, amelyeket személyesen adnak át a családoknak a szülőföldjükön.

Az eszmei elismerés mellett a szervezet a mindennapok során is kézzelfogható segítséget nyújt: az új tanévben 61 iskolabusz teszi könnyebbé közel 1000 kisdiák mindennapos eljutását 52 iskolába 223 településről a felvidéki és az erdélyi szórvány területeken, illetve a nyelvhatáron.

A külhoni területeken az anyanyelvi oktatás választása a magyar nyelv, a kultúra és a közösség megmaradásának záloga, amely egyúttal többlettudást és sikeresebb érvényesülést is biztosít a felnövekvő generációk számára.

A Magyar Iskolaválasztási Program további részletei és az iskolakezdők köszöntésének menetrendje itt érhető el .

200 rászoruló, nehéz sorsú, valamint a harcok miatt otthonaikat elhagyni kényszerült ukrán gyermek is megkapja a Rákóczi Szövetség iskolatáskáját.

Rákóczi Szövetség

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