73 pályázat részesült Soós Kálmán-ösztöndíjban a 2025/2026-os tanévben

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 2025. október 27-én került sor a Soós Kálmán-ösztöndíjak ünnepélyes átadására a Rákóczi-egyetem Fodó Sándor Kulturális Központjában. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Orosz Ildikó és Dr. Csizmár János, a Rákóczi-egyetem elnöke és a gazdasági-oktatási rektorhelyettes, valamint Dr. Soós Katalin, a Felsőfokú Szakképzési Intézet igazgatója.

A Soós Kálmán-ösztöndíjprogram a 2025/2026-os tanévben 14. alkalommal került meghirdetésre, melyre 2025. május 27. – szeptember 30. között lehetett jelentkezni. Ez idő alatt 68 fő 73 pályázatot nyújtott be. A Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács döntése értelmében mind a 73 benyújtott pályamunka ösztöndíjban részesült.

Az ösztöndíjprogram célja, hogy a kárpátaljai felsőoktatási intézmények magyar hallgatóit és oktatóit tudományos tevékenységre ösztönözze, fejlessze a magyar tudományos szaknyelvet, elősegítse a Kárpátalján működő magyar nyelvű tanszékek és intézmények együttműködését, segítse azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését. Nem utolsó sorban a program emléket kíván állítani a Rákóczi-egyetem tragikus hirtelenséggel elhunyt alapító rektorának, Dr. Soós Kálmánnak.

Az ösztöndíjprogram három alprogramból áll:

1. Kárpátaljai Vándoregyetem – amelyre olyan fokozattal rendelkező tanárok vagy kutatók jelentkezését várjuk minden tanévben, akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben munkaviszonnyal rendelkeznek, és általános érdeklődésre számot tartó témával előadást kívánnak tartani a beregszászi Kálvin János Református Szakkollégiumban és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégiumban, az Ungvári Nemzeti Egyetemen, a radvánci Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen.

A vándoregyetemre 4 szakember nyújtotta be pályázatát. Az előadók valamennyien a Rákóczi-egyetem oktatói, akik a társadalom, a technológia, az irodalom és a történelem témaköreiben tartottak előadást.

S.sz. Tanév 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 Jelentkezők száma évenként: 28 10 6 7 7 8 6 7 7 7 9 11 4 Összesen: 117

2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése c. alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tárgyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs vagy hiányos, esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelviszótár-ellátottság, támogassa a kárpátaljai magyar nemzetiségű kutatók, oktatók jegyzet- és szótárkészítését, melynek terjedelme legalább 90 oldal, megfelel az alapvető műfaji és formai követelményeknek, és eddig még nem került publikálásra. Az alprogramra 12 jegyzet érkezett be 11 pályázótól, melyből 1 fő az Ungvári Nemzeti Egyetemről, 11 fő a Rákóczi-egyetemről pályázott. A szakemberek mind a 12 jegyzetet ösztöndíjra javasolták.

S.sz. Tanév 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 Jelentkezők száma évenként: 27 37 39 26 15 15 11 9 5 11 6 9 11 Összesen: 221

3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása alprogramra olyan diákok jelentkezését vártuk, akik az elmúlt két tanévben magyar nyelven írták és védték meg szakdolgozatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és kutatásuk témája kapcsolódik Kárpátaljához.

S.sz. Tanév 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 Jelentkezők száma évenként: 53 27 34 51 51 33 47 38 35 28 28 49 53 Összesen: 527

Az alprogramra 53 pályázótól 57 pályázat érkezett be, melyből 1 fő a Hmelnickiji Humán-Pedagógiai Akadémiáról, 51 fő a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemről és 1 fő a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskoláról pályázott, melyek mindegyike ösztöndíjban részesült.

S.sz. Alprogram megnevezése Pályázat Pályázó Nyertes 1. Kárpátaljai Vándoregyetem 4 4 4 2. Magyar nyelvű oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése 12 11 12 3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások 57 53 57 Összesen 73 68 73

A benyújtott pályázatok bírálatát és értékelését a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács, illetve az általa kijelölt szakemberek végezték, akik megfelelő tudományos fokozattal, szakmai múlttal rendelkeznek ahhoz, hogy a benyújtott munkákat véleményezzék.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány ezúton is gratulál az ösztöndíjasoknak, munkájukhoz további sok sikert és jó egészséget kíván.

A Soós Kálmán-ösztöndíjprogram a magyar kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg, amelyet ezúton is köszönünk!

Váradi Natália, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány