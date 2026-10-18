A bántalmazástól a befogadásig – a biztonságos osztályközösség nyomában

Zárórendezvényéhez érkezett a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata által a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézmények pedagógusai számára szervezett „Peer Instruction (az egymástól tanulás technológiája)” című tudományos-módszertani rendezvénysorozat.

A több héten át tartó szakmai programsorozat során a résztvevők különböző tantárgyak és korosztályok oktatásában ismerhették meg a Peer Instruction módszerének sajátosságait és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit. A sorozat záróeseménye ezúttal egy rendhagyó tréning volt, amely az iskolai közösségek biztonságára, a bántalmazás megelőzésére, valamint a befogadó és összetartó osztályközösségek kialakítására fókuszált.

A kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézmények pedagógiai munkatársai, osztályfőnökei és pedagógus-szervezői számára szervezett tréning címe: „Biztonságos oktatási környezet: a bántalmazástól a befogadó és összetartó osztályközösség megteremtéséig”.

A megjelent 20 pedagógust Gabóda Béla, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának vezetője köszöntötte. Üdvözlő szavaiban hangsúlyozta a biztonságos, támogató és befogadó oktatási környezet megteremtésének fontosságát, valamint a pedagógusok közösségformáló szerepét.

A felvezető szavakat követően Kudlotyák Krisztina és Knobloch Erzsébet, a Tandem Innovációs Műhely vezetői, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképző Intézetének oktatói vezetésével került sor a „Biztonságos oktatási környezet: a bántalmazástól a befogadó és összetartó osztályközösség megteremtéséig” című tréningfoglalkozásra.

A foglalkozás középpontjában a bullying megelőzése és felismerése, a pedagógus szerepe és felelőssége, valamint a befogadó és összetartó osztályközösségek tudatos építése állt. A résztvevők interaktív gyakorlatokon, helyzetjátékokon és közös beszélgetéseken keresztül gondolkodtak a bántalmazás felismeréséről, a megfelelő pedagógusi reakciókról, valamint a biztonságos és támogató közeg kialakításának lehetőségeiről.

Kiemelt figyelmet kapott a társismeret, az empatikus kommunikáció, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés fejlesztése. A résztvevők saját tapasztalataik megosztásával is bekapcsolódtak a közös munkába, miközben olyan gyakorlati módszereket és ötleteket ismerhettek meg, amelyek a mindennapi pedagógiai munkában is hasznosíthatók.

A tréning az „Elvárásaim” tábla közös megbeszélésével zárult. A résztvevők a foglalkozás elején erre írták fel, milyen elvárásokkal érkeztek, milyen kérdésekre szeretnének választ kapni, illetve milyen ismereteket és gyakorlati ötleteket szeretnének magukkal vinni. A záróbeszélgetés során közösen értékelték, hogy a tréning mennyiben tudott választ adni ezekre az elvárásokra.

A rendhagyó zárórendezvény fontos szemléletformáló alkalmat jelentett, amely megerősítette: a biztonságos, elfogadó és befogadó oktatási környezet megteremtése közös felelősség, amelyhez a pedagógusok tudatos, következetes és együttműködésre épülő munkája nélkülözhetetlen.

Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata

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