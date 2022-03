A felvételizők figyelmébe!

Folyamatban van a felsőoktatási intézményekbe történő 2022-es felvételi eljárás kidolgozása – tudatta március 30-án Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma.

Jelenleg véglegesítés előtt áll a leendő vizsgarendszer, ám azok megszervezéséhez a minisztériumnak megerősített információkra van szüksége a lehetséges vizsgázókról, melyeket a külső független tesztelés regisztrációs adatbázisából kapnak meg.

Amennyiben már regisztrált a ZNO-ra (tehát létrehozta a regisztrációs kártyát, átadta azt az oktatási intézménye vezetőjének vagy eljuttatta a regionális minőségértékelő központba), akkor automatikusan regisztrálva van a felvételi vizsgára is.



Amennyiben idén szeretne beiratkozni valamely ukrajnai felsőoktatási intézménybe, de még nem regisztrált a külső független tesztelésre, azt 2022. április 9-ig teheti meg. Ehhez létre kell hoznia a regisztrációs kártyáját. Az oktatási minisztérium arra kéri a jelentkezőket, hogy a záróvizsgák eltörlése ellenére is töltsék ki a választható tárgyak mezőt is. Lehetőség szerint nyomtassák ki a regisztrációs kártyát, töltsék ki kézzel a jelentkezési lapot, csatolják a személyi igazolványuk másolatát és adják át az oktatási intézményük vezetőjének. Amennyiben erre nincs lehetőség, a regisztrációs kártya online elkészítése is elegendő – írják. A folyamatról bővebben ITT tájékozódhatnak.

Ha Ön már rendelkezik ZNO-tanúsítvánnyal, az Információs oldalán (a bejelentkezéshez szükséges név és jelszó a tanúsítványon található) minden szükséges információt megtudhat a felvételire vonatkozó további intézkedésekről.

Az általános középfokú és szakképzési intézmények vezetőinek legkésőbb április 9-ig kell eljuttatnia a regisztrációs okmányokat a regionális minőségértékelő központokhoz.

