A tudomány útján – sikeresen zárult a XIV. Kárpátaljai Vándoregyetem

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Soós Kálmán ösztöndíjprogram részeként a 2025/2026-os tanévben is megszervezte a Kárpátaljai Vándoregyetemet. Az idén 14. alkalommal megvalósuló tudományos-ismeretterjesztő programnak öt intézmény biztosított helyszínt: a beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézete, a radvánci Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium, a beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium és a házigazda, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem.

A Vándoregyetem célkitűzése kettős: egyrészt lehetőséget kíván biztosítani a tudományos élet szereplőinek, hogy szélesebb körben is megismertessék kutatásaikat, másrészt tisztelettel adózik a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem alapító rektora, dr. Soós Kálmán emléke előtt, aki elkötelezetten munkálkodott a kárpátaljai magyar felsőoktatás fejlődéséért.

A előadássorozatra idén négy szakembert jelentkezett, akik a társadalom, a technológia, az irodalom és a történelem témaköreiben tartottak tudományos előadásokat, valamennyien a Rákóczi Egyetem oktatói, akik közérthető és inspiráló módon mutatták be kutatási eredményeiket.

S. sz. Előadó Téma 1. Prof. dr. Bacsó Róbert Kárpátalja társadalmi, gazdasági és területi folyamatai 2. Dr. Csordás László Trauma és kárpátaljai identitás – Nagy Zoltán Mihály A sátán fattya-trilógiájának szövegvilága 3. Dr. Sztojka Miroszláv Beszélgetés akadályok nélkül: hatékony kommunikáció a GPT-vel 4. Dr. habil. Váradi Natália Kárpátalja történelmi egyházainak helyzete az 1956-os forradalom idején

Az első állomásnak október 20-án a beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium adott otthont. Ezt követően október 21-én 12:00 órától az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetében, majd az esti órákban a radvánci Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban folytatódtak az előadások. Október 22-én 18:00 órától az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói kapcsolódhattak be a programba. A Vándoregyetem október 23-án a Rákóczi Egyetemen zárta kapuit.

Az öt helyszínen összesen több mint száz hallgató vett részt az előadássorozaton, ahol lehetőségük nyílt a legújabb tudományos eredményeket megismerni, valamint az oktatókkal és kutatókkal való személyes eszmecserére.

A Soós Kálmán ösztöndíjprogram és így a Kárpátaljai Vándoregyetem megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatta.

Váradi Natália,

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány