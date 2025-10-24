A tudomány útján – sikeresen zárult a XIV. Kárpátaljai Vándoregyetem

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Soós Kálmán ösztöndíjprogram részeként a 2025/2026-os tanévben is megszervezte a Kárpátaljai Vándoregyetemet. Az idén 14. alkalommal megvalósuló tudományos-ismeretterjesztő programnak öt intézmény biztosított helyszínt: a beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézete, a radvánci Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium, a beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium és a házigazda, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem.

A Vándoregyetem célkitűzése kettős: egyrészt lehetőséget kíván biztosítani a tudományos élet szereplőinek, hogy szélesebb körben is megismertessék kutatásaikat, másrészt tisztelettel adózik a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem alapító rektora, dr. Soós Kálmán emléke előtt, aki elkötelezetten munkálkodott a kárpátaljai magyar felsőoktatás fejlődéséért.

A előadássorozatra idén négy szakembert jelentkezett, akik a társadalom, a technológia, az irodalom és a történelem témaköreiben tartottak tudományos előadásokat, valamennyien a Rákóczi Egyetem oktatói, akik közérthető és inspiráló módon mutatták be kutatási eredményeiket.

S. sz.ElőadóTéma
1.Prof. dr. Bacsó RóbertKárpátalja társadalmi, gazdasági és területi folyamatai
2.Dr. Csordás LászlóTrauma és kárpátaljai identitás – Nagy Zoltán Mihály A sátán fattya-trilógiájának szövegvilága
3.Dr. Sztojka MiroszlávBeszélgetés akadályok nélkül: hatékony kommunikáció a GPT-vel
4.Dr. habil. Váradi NatáliaKárpátalja történelmi egyházainak helyzete az 1956-os forradalom idején

Az első állomásnak október 20-án a beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium adott otthont. Ezt követően október 21-én 12:00 órától az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetében, majd az esti órákban a radvánci Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban folytatódtak az előadások. Október 22-én 18:00 órától az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói kapcsolódhattak be a programba. A Vándoregyetem október 23-án a Rákóczi Egyetemen zárta kapuit.

Az öt helyszínen összesen több mint száz hallgató vett részt az előadássorozaton, ahol lehetőségük nyílt a legújabb tudományos eredményeket megismerni, valamint az oktatókkal és kutatókkal való személyes eszmecserére.

A Soós Kálmán ösztöndíjprogram és így a Kárpátaljai Vándoregyetem megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatta.

Váradi Natália,

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány