A tudomány útján – sikeresen zárult a XIV. Kárpátaljai Vándoregyetem
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Soós Kálmán ösztöndíjprogram részeként a 2025/2026-os tanévben is megszervezte a Kárpátaljai Vándoregyetemet. Az idén 14. alkalommal megvalósuló tudományos-ismeretterjesztő programnak öt intézmény biztosított helyszínt: a beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézete, a radvánci Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium, a beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium és a házigazda, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem.
A Vándoregyetem célkitűzése kettős: egyrészt lehetőséget kíván biztosítani a tudományos élet szereplőinek, hogy szélesebb körben is megismertessék kutatásaikat, másrészt tisztelettel adózik a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem alapító rektora, dr. Soós Kálmán emléke előtt, aki elkötelezetten munkálkodott a kárpátaljai magyar felsőoktatás fejlődéséért.
A előadássorozatra idén négy szakembert jelentkezett, akik a társadalom, a technológia, az irodalom és a történelem témaköreiben tartottak tudományos előadásokat, valamennyien a Rákóczi Egyetem oktatói, akik közérthető és inspiráló módon mutatták be kutatási eredményeiket.
|S. sz.
|Előadó
|Téma
|1.
|Prof. dr. Bacsó Róbert
|Kárpátalja társadalmi, gazdasági és területi folyamatai
|2.
|Dr. Csordás László
|Trauma és kárpátaljai identitás – Nagy Zoltán Mihály A sátán fattya-trilógiájának szövegvilága
|3.
|Dr. Sztojka Miroszláv
|Beszélgetés akadályok nélkül: hatékony kommunikáció a GPT-vel
|4.
|Dr. habil. Váradi Natália
|Kárpátalja történelmi egyházainak helyzete az 1956-os forradalom idején
Az első állomásnak október 20-án a beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium adott otthont. Ezt követően október 21-én 12:00 órától az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetében, majd az esti órákban a radvánci Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban folytatódtak az előadások. Október 22-én 18:00 órától az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói kapcsolódhattak be a programba. A Vándoregyetem október 23-án a Rákóczi Egyetemen zárta kapuit.
Az öt helyszínen összesen több mint száz hallgató vett részt az előadássorozaton, ahol lehetőségük nyílt a legújabb tudományos eredményeket megismerni, valamint az oktatókkal és kutatókkal való személyes eszmecserére.
A Soós Kálmán ösztöndíjprogram és így a Kárpátaljai Vándoregyetem megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatta.
Váradi Natália,
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány