Negyven tulipán tanodai növendék vett részt a XXIX. Kárpátaljai Népzene és Néptánc Táborban, amelynek a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont adott otthont, Sátoraljaújhelyen.

A tábor szervezője a Pál család és a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja. A szakmai vezető az ismert kárpátaljai származású népzenész, Pál István Szalonna volt. A tábor célja, hogy a kárpátaljai néptánc- és népzeneoktatásban részt vevő gyermekek számára lehetőséget teremtsen a találkozásra, és kiváló oktatók, valamint művészek közreműködésével segítse szakmai fejlődésüket. A nyitónapon a résztvevők egy közös fellépéssel mutatkoztak be. A hét folyamán a gyerekek hangszeres népzenei, néptánc-, népiének- és kézműves foglalkozásokon vehettek részt. Szabadidejükben kirándulást tettek az Nemzeti összetartozás hídjához és a kilátóhoz, ami hatalmas élményt jelentett számukra, valamint a Rákóczi Hotel medencéjében is fürdőzhettek. A pénteki nap középpontjában a táborzáró műsor állt, ahol a résztvevők fellépése zárta a hetet. Növendékeink rengeteg élménnyel, tudással gazdagodtak, és szakmai szempontból is nagyon sokat fejlődtek.

A táborba Kovács Mónika, Trescsula Mária, Renik Tímea, Kurindás Szilvia és Botos Boglárka növendékei kaptak meghívást.

Ezúton is köszönjük a lehetőséget a Pál családnak és a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja szervezőinek!

Tulipán Tanoda