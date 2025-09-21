Adományátadó a kárpátaljai magyar oktatás támogatásáért

2025. augusztus 21-én jótékonysági céllal rendezték meg Gödöllőn az István, a király – A koncert című előadást, melynek bevételét a magyar nyelvű oktatás támogatására fordították Beregszászban, Gödöllő testvérvárosában. Az esemény fővédnöke Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter volt. A befolyt összeget szeptember 21-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán adta át a miniszter.

Hankó Balázs örömét fejezte ki, hogy Kárpátalján lehet, és hangsúlyozta, hogy mindig különleges érzés a nemzettársakkal együtt lenni. Elmondta:

„Köszönet érte a főiskolának, köszönet érte Orosz Ildikónak, köszönet érte Csernicskó Istvánnak, hogy él és tanul a magyar itt Kárpátalján. A 2025/26-os tanévben rekordmennyiségű, 634 új hallgató iratkozott be a főiskolára, így összesen 1582 fővel kezdhetik meg a tanévet. A magyar kormány pedig kiáll a magyar nyelvű, magyar szívű és lelkű oktatás mellett.”

Hankó Balázs külön kiemelte, hogy az idei tanév különleges lesz, mivel II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóját ünnepeljük majd, és ezzel együtt a főiskola egyetemi rangra emelkedését is.

„Mi magyarok megérdemeljük, hogy itt Kárpátalján magyar nyelvű és magyar identitású egyetem legyen” – mondta, valamint emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban egy jótékonysági koncertet is szerveztek Gödöllőn, amelynek eredményeként 10 millió forintos adományt gyűjtöttek a kárpátaljai magyar oktatás támogatására. Ezt követően az összeget Tóth Tünde, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány (KMF JA) igazgatója vehette át, alapítványuk pedig eljuttatja azt azokhoz az iskolákhoz, melyeknek szükségük van rá.

Orosz Ildikó, a főiskola elnöke megköszönte a magyar állam és a magyar adófizetők segítségét, valamint azt, hogy mindig kiállnak mellettünk.

„Bár sokan leírták a kárpátaljai magyar közösséget, a statisztikák mégis azt mutatják, hogy közösségünk életképes, és a diákjaink száma soha nem volt még ilyen magas az elmúlt 30 évben. A béke eljövetelével reméljük, hogy még többen hazatérnek, és többen vállalnak gyermeket, így erősítve a jövő magyar közösségét Kárpátalján. A jótékonysági koncert eredményeként összegyűjtött adományok pedig lehetővé tették, hogy a legnagyobb szükségben lévő oktatási intézményeket felújítsuk és megmentsük”

– emelte ki Orosz Ildikó.

Végezetül Csernicskó István, az intézmény rektora is köszönetét fejezte ki Hankó Balázsnak és a magyar közösségnek.

Kurmay Anita

Kárpátalja.ma